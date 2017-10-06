فريق أبوظبي ثاني تجارب رالي إسبانيا

سالو (إسبانيا)

سجل سائق فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات كريس ميك ثاني أسرع زمن في التجارب الرسمية «شيكداون» لرالي إسبانيا - الجولة 11 من بطولة العالم للراليات، حيث أجرى البريطاني 3 طلعات مع ملاحه بول نيجل على متن سيتروين سي3 دبليو.آر.سي، في مرحلة جمعت بين سطوح معبدة وترابية بلغ طولها 3 كيلومترات.

وفي الطلعة الأولى، سجل السائق البريطاني ثاني أسرع زمن (2:08.7 دقيقة)، ليعود في الطلعة الثانية ليسجل الزمن الأسرع وبلغ 2:05.5 دقيقة و2:06.7 دقيقة في الطلعة الثالثة. وكان ميك قد تصدر التجارب الرسمية إلى أن تمكن بطل العالم الحالي سيباستيان أوجييه من تحقيق زمن أفضل بلغ 2:05.2 خلال محاولته الرابعة. ومن جهته، قام الشيخ خالد بن فيصل القاسمي بأربع طلعات، وكان زمنه الشخصي الأسرع قد بلغ 2:10.3 دقيقة، في حين سجل الفرنسي ستيفان لوفيفر 2:08.1 دقيقة. وكان القاسمي قد أكد في وقت سابق، وتحديداً خلال تمارينه استعداداً لرالي إسبانيا، بأن تأدية السيارة قد تطورت بنسبة 60 بالمئة، وبأن الفريق قد قام بعمل ممتاز لتطوير أجهزة السيارة وإعداداتها الخاصة بالطرقات الترابية، وهو ما رفع من مستويات الثبات والمناورة فيها. الجدير بالذكر أن مشاركة الشيخ خالد القاسمي ستكون العاشرة في رالي إسبانيا، والذي يبدأ صباح اليوم مع 6 مراحل ترابية/‏حصوية في مجملها يبلغ طولها 116 كلم، على أن تتحول المنافسات غداً داخل طرقات معبدة بطول 122 كلم تقريباً تنقسم على 7 مراحل. ويختتم الرالي بعد غد بـ 6 مراحل معبدة منها مرحلة النقاط الإضافية. وبهذا يكون الطول الإجمالي لرالي إسبانيا 312 كلم مقسمة على 19 مرحلة خاصة بالسرعة.