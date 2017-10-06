أبوظبي (الاتحاد)
قامت شعبة الجودو باتحاد المصارعة والجودو، بجولة تثقيفية للأندية والأجهزة الفنية بالشارقة، في إطار خطة الاتحاد لتطوير أساليب التدريب في الأندية الأعضاء، ترجمةً لتعليمات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتقدم أفراد الشعبة محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الشعبة، والياباني نويا المدير الفني للمنتخبات العمرية.
وتهدف الجولة لتفعيل دور الأندية لدعم اللعبة بالمواهب، والتواصل مع مختلف الأندية من خلال اللقاءات الفردية عبر التجمعات قبل بدء موسم الجودو، الذي يستأنف في نوفمبر المقبل بصالة الاتحاد بمنطقة المشرف في ثوبها الجديد وإدارتها الجديدة.
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وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن الاتحاد والأندية مكملون لبعضهم البعض، لذلك فإن الهدف واحد وهو الارتقاء باللعبة وتطويرها، بحيث تنعكس على المنتخبات الوطنية، كما تسهم الجولات التثقيفية في رفع المنافسات المحلية للموسم الجديد الذي تأتي انطلاقته تحت شعار «بطولة عام الخير2017»، التي تشمل مختلف الفئات العمرية لكل مسابقة من الجنسين للاعبين الصاعدين وفئة الرجال فوق 21 سنة.
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وأضاف: جولات المدير الفني للمنتخب ستتواصل في كل الأندية الأعضاء؛ بهدف توحيد أسلوب التدريب والمباريات في جميع أندية ومراكز الجودو على مستوى الدولة، وقد تحدد يوم الأحد المقبل في المنطقة الشرقية والتي تشمل كلباء والفجيرة وخورفكان، ويشهد اليوم الرابع للجولة تجمعاً للأندية الثلاثة في تدريب مشترك تحت إشراف الياباني نويا.