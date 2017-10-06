أبوظبي (الاتحاد)

قامت شعبة الجودو باتحاد المصارعة والجودو، بجولة تثقيفية للأندية والأجهزة الفنية بالشارقة، في إطار خطة الاتحاد لتطوير أساليب التدريب في الأندية الأعضاء، ترجمةً لتعليمات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتقدم أفراد الشعبة محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الشعبة، والياباني نويا المدير الفني للمنتخبات العمرية.

وتهدف الجولة لتفعيل دور الأندية لدعم اللعبة بالمواهب، والتواصل مع مختلف الأندية من خلال اللقاءات الفردية عبر التجمعات قبل بدء موسم الجودو، الذي يستأنف في نوفمبر المقبل بصالة الاتحاد بمنطقة المشرف في ثوبها الجديد وإدارتها الجديدة.

ويسعى الاتحاد للاستفادة من فترة التوقف للإعداد الجيد لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو لعام 2017، والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة التاسعة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالي بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن الاتحاد والأندية مكملون لبعضهم البعض، لذلك فإن الهدف واحد وهو الارتقاء باللعبة وتطويرها، بحيث تنعكس على المنتخبات الوطنية، كما تسهم الجولات التثقيفية في رفع المنافسات المحلية للموسم الجديد الذي تأتي انطلاقته تحت شعار «بطولة عام الخير2017»، التي تشمل مختلف الفئات العمرية لكل مسابقة من الجنسين للاعبين الصاعدين وفئة الرجال فوق 21 سنة.

وثمن رئيس اتحاد المصارعة والجودو إشهار نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، حيث يمثل ميلاده إضافة حقيقية لمختلف الألعاب الفردية، وخاصة الجودو التي بزغ فيها فجر أكثر من لاعب، مما يؤكد أن المستقبل يحمل البشرى لرياضة الجودو، اعتماداً على النشء الذي يمثل مستقبل اللعبة ورياضة الإمارات التي تحظى بدعم المسؤولين.

وأضاف: جولات المدير الفني للمنتخب ستتواصل في كل الأندية الأعضاء؛ بهدف توحيد أسلوب التدريب والمباريات في جميع أندية ومراكز الجودو على مستوى الدولة، وقد تحدد يوم الأحد المقبل في المنطقة الشرقية والتي تشمل كلباء والفجيرة وخورفكان، ويشهد اليوم الرابع للجولة تجمعاً للأندية الثلاثة في تدريب مشترك تحت إشراف الياباني نويا.