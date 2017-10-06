منتخبنا يتحدى الأردن في افتتاح «عربية الرجبي»

عمان (الاتحاد)

تنطق اليوم منافسات البطولة العربية الثالثة للرجبي، بملعب جامعة البتراء في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمير مرعد بن رعد رئيس لجنة الرجبي الأردنية، ويشارك فيها 8 منتخبات عربية للمرة الأولى، من بينهم فلسطين بعد إشهار اللعبة رسمياً، حيث شارك في البطولة الأولى التي أقيمت بالجونة المصرية 4 منتخبات، وفي البطولة الثانية التي أقيمت في مراكش المغربية 6 منتخبات، وتجمع مباراة الافتتاح التي ستقام الثالثة عصراً بين منتخبنا وشقيقه الأردني، حيث يسعى «أبيض الرجبي» إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة القوية على اللقب، على الرغم من قوة المباراة ووجود عدد من العناصر المتميزة بالصفوف أصحاب الأرض.

يشهد حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات من بينهم قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي، طاهر بجوالة نائب الرئيس، ومحمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي، والدكتور زغبي الزغبي الأمين العام للجنة الأردنية للرجبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وساري حمدان، اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، وعدد من الرياضيين والمهمتين.

وستقام عدة مباريات خلال الفترة الصباحية قبل الافتتاح الرسمي، حيث يلتقي فلسطين مع المغرب، والمنتخب المصري مع لبنان، وليبيا مع الأردن، والإمارات مع العراق، وفلسطين مع مصر، ولبنان مع المغرب، وفي الفترة المسائية عقب الافتتاح تستكمل باقي منافسات اليوم الأول، حيث يلتقي العراق مع ليبيا، وفلسطين مع لبنان، ومصر مع المغرب، والإمارات مع ليبيا، وكلها منافسات ساخنة، وفي صباح اليوم التالي تقام مباريات التصفيات وفق ترتيب فريق المجموعتين، لتحديد طرفي المباراة النهائية.

ويضم منتخبنا الوطني عدداً من العناصر الشابة التي تشارك للمرة الأولي مثل أحمد موسي وثاني جمعة وسيف الحمادي وجمعة المهيري، مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرة مثل محمد علي وعادل الهندي وماجد البلوشي ويوسف لاشكري وحمد الشكيلي ومكتوم أحمد، ويطمح منتخبنا في الوصول لمنصات التتويج التي تضم الأبطال الثلاثة، ويعتبر المنتخب المغربي من أقوى المرشحين لنيل اللقب، بصفته بطل النسختين الماضيتين، ويضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين المحترفين في فرنسا، وينافسه المنتخب المصري الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين، وكذلك المنتخب العراقي الذي يعد من المنتخبات القوية.

وعبر قيس الظالعي عن سعادته بمشاركة 8 منتخبات في البطولة، وقال: هذا يحملنا في الاتحاد العربي مزيداً من المسؤولية لمضاعفة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة، سعياً لازدهار لعبة الرجبي عربياً، وعندما بدأنا تلك البطولة قبل عامين كنا نطمح في تكوين كيانات قوية عربية تستطيع المنافسة قارياً، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الطموحات.