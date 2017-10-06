دوري السلة ينطلق 19 نوفمبر بمشاركة 5 فرق

علي معالي (دبي)

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، موعد انطلاق وملاعب بطولة دوري رجال السلة للموسم الجديد 2017/‏‏ 2018، والتي يشارك فيها 5 أندية وهي: شباب الأهلي- دبي والنصر والوصل والشارقة وبني ياس، وذلك بعد الدمج الذي جرى مؤخراً بين الشباب والأهلي، والشارقة والشعب.

وتنطلق منافسات البطولة التي تحمل اسم مجموعة دبي للعقارات يوم 19 نوفمبر المقبل بمباراتين، بني ياس مع الشارقة على صالة الملعب البترولي في أبوظبي، والنصر مع الوصل بصالة النصر بدبي، على أن تقام منافسات الجولة الثانية يوم 23 من نفس الشهر، وفيها يلتقي حامل اللقب فريق شباب الأهلي مع بني ياس بصالة النادي الأهلي، والشارقة مع النصر في الإمارة الباسمة.

وتستمر منافسات الدوري حتى 11 يناير 2018 بمباراتي النصر مع شباب الأهلي- دبي، والوصل مع الشارقة، وتتوقف البطولة خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير لإقامة منافسات بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 29.

وتشهد مسابقة كرة السلة للسيدات في الموسم الجديد استحداث العديد من المسابقات، بحثاً عن نشر اللعبة بين العنصر النسائي بشكل أكبر، وحددت لجنة المسابقات باتحاد السلة البطولات الخاصة بالموسم الجديد وموعد انطلاقها، والملامح الكاملة لشروط كل المنافسات.