الجزيرة والنصر في مواجهة حسم البطاقة الرابعة

أسامة أحمد (الشارقة)

يختتم الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة اليوم، بـ 4 مواجهات، حيث يخطف لقاء الجزيرة والنصر أضواء هذه الجولة، كونه سيكشف عن هوية الفريق الرابع المتأهل لمرافقة العين وبني ياس وعجمان في «مربع الذهب»، بينما يلتقي بصالة شباب الأهلي_ دبي فريقا الوصل وعجمان، فيما تستضيف صالة النصر لقاء شباب الأهلي_ دبي وحتا ويلتقي بصالة الوصل فريقا بني ياس والعين.

وأكمل «فخر أبوظبي» و«العميد» كافة استعداداتهما للمواجهة الساخنة التي تستضيفها الصالة العيناوية، بعد أن رفعا شعار التحدي لخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية التي صعد منها عجمان بالعلامة الكاملة.

ويسعى الجزيرة لتجاوز أحزان خسارته المفاجئة أمام «البرتقالي» في الجولة الماضية، واضعاً نصب عينيه الفوز من أجل التواجد مع الأربعة الكبار في الدور قبل النهائي، بعد مراجعات وقراءات من قبل الجهاز الفني، حتى يتمكن من تحقيق الهدف في مباراة اليوم التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وفي المقابل حقق «الأزرق» فوزاً مستحقاً في الجولة الثانية على حساب «الإمبراطور»، بعد الخسارة المفاجئة أمام عجمان في ضربة البداية ومن المتوقع مشاركة محترفه ماركو اليوم في الظهور الأول له مع «العميد».