ملاعب البحرين «وجه السعد» على رياضة الإمارات

دبي (الاتحاد)

شهدت ملاعب وصالات البحرين خلال السنوات الأخيرة الماضية، احتفالات لاعبينا في الألعاب المختلفة بعد فوزهم في الكثير من البطولات، وكانت الرياضة الإماراتية لها بصمة كبيرة، وتأتي في مقدمة البطولات التي حققتها الرياضة الإماراتية على ملاعب البحرين، فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بكأس بطولة الخليج لكرة القدم في دورتها 21، التي نظمت في البحرين من 5 إلى 18 يناير 2013، وهو الكأس الأخيرة التي حصدها منتخبنا في مسيرته الكروية.

وعلى مستوى الألعاب الأخرى، فقد تأهل منتخب اليد لنهائيات كأس العالم 2015، ولأول مرة في تاريخه عبر بوابة البطولة الآسيوية المؤهلة، والتي أقيمت في البحرين خلال شهر يناير 2014. ودخل فريق الأهلي نادي «الأبطال» بخليجية أبطال الكأس لكرة اليد، حينما توج عن جدارة واستحقاق بلقب النسخة 33، إثر فوزه على فريق الأهلي البحريني بنتيجة 32-30 في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بينهما على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بالمنامة وسط حضور جماهيري غفير خلال شهر مارس 2013.

أما الحدث الأبرز للرياضة الإماراتية على ملاعب البحرين، فقد كان نهائي بطولة مجلس التعاون الـ 37 للأندية أبطال الدوري لكرة السلة إماراتياً خالصاً، جمع بين الأهلي والشباب في شهر مايو الماضي، وهو الإنجاز الأخير للفريقين قبل الدمج، ونجح الأهلي في الحفاظ على اللقب وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على شقيقه فريق الشباب الإماراتي بنتيجة 88/‏‏81، وتأهل للبطولة الآسيوية من بوابة البحرين، وكان اللقب الثالث على التوالي الذي يحققه فريق الأهلي، ليرفع عدد ألقابه إلى 3 متفوقاً على الفريقين البحرينيين المنامة والأهلي الذي يملك كل منهما لقبين.

في الوقت الذي حصد لاعبونا في الألعاب المختلفة 26 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالبحرين 2011، منها 5 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية.

وحققت بطلات الإمارات 21 ميدالية ملونة في الدورة الثالثة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج في البحرين التي أقيمت في مارس 2013، حيث فازت لاعباتنا بـ3 ذهبيات و8 فضيات و10 برونزيات.