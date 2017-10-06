الشارقة يختتم استعداداته لـ «سوبر اليد الخليجي»

رضا سليم (الشارقة)

يخوض فريق الشارقة لكرة اليد، تدريبه الرئيسي في الثامنة من مساء اليوم، على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى بالبحرين، استعداداً لمواجهة النجمة البحريني في لقاء السوبر الإماراتي البحريني، والذي سيقام غداً في التوقيت نفسه.

وتتجه بعثة «الملك الشرقاوي» إلى المنامة صباح اليوم، بعدما اختتم الفريق تدريباته مساء أمس بصالة النادي، تحت قيادة المصري وليد عبدالكافي مدرب الفريق، والذي ركز خلال التدريبات الأخيرة، على الجمل التكتيكية الدفاعية والهجومية بعدما انضم للفريق عيسى البناي لاعب فريق شباب الأهلي - دبي والمعار للشارقة في البطولة فقط، وخاض مع الفريق أول التدريبات.

وقد شهدت أجواء التدريبات حماساً كبيراً من اللاعبين في ظل وجود عدد كبير من الشخصيات من إدارة الاتحاد والنادي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية حرصت على التواجد مع الفريق لمساندته قبل التوجه إلى المنامة، في مقدمتهم محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، وناصر الحمادي عضو مجلس الإدارة، وخميس سالم السويدي رئيس مجلس إدارة النادي السابق، ومحمد عبيد الحصان نائب رئيس شركة الشارقة للألعاب الرياضية، ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية.

المثير أن 3 رؤساء لاتحاد اليد تواجدوا في صالة الملك لمساندة الفريق، بعدما حرص الدكتور ماجد سلطان عضو لجنة دمج الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي - دبي ورئيس اتحاد اليد السابق، على الحضور، وأيضاً الدكتور عيسى النعيمي رئيس الاتحاد السابق، ليتجمع 3 رؤساء في صالة الملك الشرقاوي.