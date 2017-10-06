سكوربيونز يضرب بالقوة «التاسعة» في «هوكي الجليد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختتمت مساء أمس الأول منافسات الجولة الأولى من دوري هوكي الجليد، وذلك بمواجهة جمعت ستورمز وسكوربيونز بصالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، وحقق سكوربيونز فوزاً كاسحاً بتسعة أهداف مقابل هدفين، وجاءت المباراة قوية من جانب سكوربيونز، حيث سيطر لاعبوه على مجريات اللعب تماماً.

وفي مباراة أخرى حقق حقق كاملز فوزاً صعباً على فايبرز 6 /‏ 5، بعد مواجهة مثيرة تميزت بالندية والإثارة بين الفريقين.

وكانت منافسات دوري هوكي الجليد قد انطلقت منذ أيام بلقاء‬ فريقي ديبز ووايت بيرز على صالة العين للتزلج، وانتهى لصالح الأول 5 /‏ 4، والجدير بالذكر أن وايت بيرز هو حامل لقب دوري الموسم الماضي وديبز هو الوصيف، وتتواصل المنافسات اليوم بلقاء ستورمز أبوظبي وسكريبيون على صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.‬

ويقام دوري هوكي الجليد تحت إشراف اتحاد اللعبة بنظام الدورين ثم التصفيات النهائية، ويلعب كل فريق في البطولة 14 مباراة، وينتهي الدور الأول في 20 ديسمبر، فيما تنطلق مباريات الدور الثاني في الثامن من يناير حتى 14 فبراير، أما التصفيات النهائية للبطولة فتنطلق في 18 فبراير المقبل، على أن يكون ختام الدوري في 7 مارس المقبل.‬

وتنطلق مباريات الأسبوع الثاني من دوري هوكي الجليد الثلاثاء المقبل، بقاء بين كاميلز ووايت بيرز بصالة التزلج في العين، فيما يقام اللقاء الثاني الأربعاء المقبل بلقاء بين سكوربيونز وديبز، أما اللقاء الثالث والأخير فيجمع ستورمز وفايبرز الخميس المقبل.