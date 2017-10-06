المنتخبات تتوافد للمشاركة في «عربية السنوكر»

دبي (الاتحاد)

تتوافد اليوم المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للسنوكر، التي تقام في دبي بالفترة من 7 إلى 14 من أكتوبر الجاري، تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، ويستضيف مبارياتها نادي الاتحاد بمنطقة القوز بدبي في 5 مستويات هي الفردي، فردي 6 كرات، الفرق، الماستر لفوق 40 وفئة الشباب، والمنتخبات المشاركة هي الإمارات، البحرين، سلطنة عُمان، مصر، الأردن، اليمن، ليبيا، فلسطين، العراق وسوريا.

وتم اعتماد أسماء 10 لاعبين لمنتخبنا الوطني، هم: محمد شهاب، محمد الجوكر، عيسى السيد، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، عبد الله العطار، بدر المهيري، أحمد شهاب ويشارك لاعبان في فئة الشباب، هما سهيل مروان وراشد عبد الله، وتم اعتماد مشاركة منتخبنا في المستويات الخمسة للبطولة.

وواصل لاعبو منتخبنا تدريباتهم بصالة النادي يومياً استعداداً للبطولة، تحت إشراف مدرب المنتخب بلال يوسف، والإداري محمد عبد الله، وكان اتحاد اللعبة قد نظم بطولة تصنيفية داخلية على مستوى الدولة للاعبي السنوكر كانت بمثابة إعداد قوي.

وتم تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد، وتضم سلطان الجوكر مديراً للبطولة، وعبد الله ميران مديراً للجنة المالية، وتم اختيار فندق ملينيوم بلازا بدبي مقراً للوفود المشاركة في البطولة، واستعدت لجنة العلاقات العامة والاستقبال لاستقبال الوفود المشاركة والمقرر وصولهم الجمعة المقبل.

وفي إطار التحضيرات النهائية، تعقد اللجنة الفنية التي كونها الاتحاد العربي اجتماعاً مهماً مساء اليوم، لتنظيم مباريات البطولة والتي تقام بنظام جولتين صباحاً ومساء.

دخلت مجموعة «كلوب اباريل» بدبي راعياً وشريكاً استراتيجياً مع اتحاد البلياردو والسنوكر في البطولات العربية، وقدم سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد ومدير البطولة الشكر والتقدير لمجموعة اباريل لتعاونهم السنوي مع الاتحاد، وجهودهم المتميزة مع المنتخب، وتوقع الجوكر أن تكون البطولة العربية المقبلة من أقوى النسخ، نظراً لمشاركة معظم المنتخبات العربية، وتمنى أن يكون منتخب الإمارات للسنوكر في المقدمة وفي منصة التتويج في جميع المستويات، لا سيما وأن منتخب الإمارات هو المصنف الأول عربياً في السنوكر، وأكد الجوكر على أهمية دور الشركات والمؤسسات التجارية في المساهمة في تنظيم واستضافة البطولات، منوهاً إلى حرص اتحاد اللعبة على استقطاب هذه المؤسسات وتطوير العلاقة معها في إطار الدور المشترك تجاه الرياضة والمجتمع عموماً.