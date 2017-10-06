«هوكي السيدات» يواجه الجاليات في أبريل

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الهوكي اجتماعاً برئاسة عتيق جمعة الأمين العام للاتحاد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، فاهم سلطان الخوري الأمين المساعد، وصديق بن رشيد المدير المالي، وعبد الله الطنيجي رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، وعبيد راشد اللاغش رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور علاء حلويش مستشار التطوير والاستثمار.

وطلب عبدالله الطنيحي رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات ضرورة إدراج الهوكي ضمن الأنشطة والبرامج الصفية في المدارس، كخطة مستقبلية لتوسيع قاعدة الممارسة لرياضة الهوكي، لاسيما أن لجنة التطوير المستحدثة استهدفت ذلك ووضعته ضمن أولوياتها لتفعيل وتعزيز برنامج المسابقات المحلية، والتي من خلالها سيتم انتقاء عناصر المنتخب الوطني، وتم تكليف اللجنة الفنية أيضاً بوضع تصور تفصيلي لخطط المنتخب بمراحله كافة من فئة الأشبال وحتى فئة الرجال.

ووجه عتيق جمعة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان ومستشار التطوير والاستثمار، بإعداد البرامج المقترحة مع الموازنات اللازمة، لتنفيذها لعرضها على مجلس الإدارة المقبل، وتم تكليف الدكتورة هيا إبراهيم بإعداد مقترح خاص بتفعيل المراكز المتخصصة للهوكي للفتيات، تأكيداً على تعزيز مبادرات المرأة ومشاركتها الفاعلة سواء على مستوى المدارس أو الأندية المتخصصة على مستوى الدولة.

في الوقت الذي عقدت الدكتورة هيا إبراهيم، عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الهوكي، اجتماعاً مع فريق العمل المعني بالنهوض بالهوكي النسائي، تم خلاله مناقشة خطة نشر اللعبة بالتعاون مع المدارس، إضافة إلى خطة المسابقات الداخلية للفرق التي تم تكوينها من خلال مركزين في مدرستي العالم الجديد في دبي، والأنصار العالمية في الشارقة، واللذين تم افتتاحهما في وقت سابق، كما تمت مناقشة خطة الاحتكاك مع فرق الجاليات النسائية ومقترح إقامة بطولة للفرق النسائية خلال شهر أبريل المقبل.

وعلى جانب آخر، عقد عتيق جمعة الأمين العام لاتحاد الهوكي، اجتماعاً مع سيف حامد رئيس الاتحاد العربي للهوكي، بحضور الدكتورة هيا إبراهيم بن سيفان، عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي رئيسة اللجنة النسائية، والدكتور علاء حلويش مستشار التطوير والاستثمار بالاتحاد، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الاتحادين الإماراتي والعربي من أجل تطوير مستوى الكوادر الفنية لما فيه الارتقاء بالعمل الإداري والفني لدفع مسيرة اللعبة قدماً للأمام.