44 رامية في بطولة الشيخة فاطمة للسيدات

مراكش (الاتحاد)

تفتتح رسمياً- اليوم- بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، بنادي مراكش للرماية بالمملكة المغربية بحضور رسمي كبير، كما يشهد الافتتاح الرسمي رعاة البطولة التي تشهد مشاركة 44 رامية، يمثلن 14 دولة هي: الإمارات والمغرب ولبنان وإيطاليا وكازاخستان ومصر وإسبانيا وكندا وروسيا والهند وفرنسا بريطانيا وسلوفاكيا، وتشهد البطولة ظهور الراميات الأبرز بالعالم في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» والأطباق من الأبراج «الإسكيت» والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقد تسارعت وتيرة العمل بنادي مراكش وكان العمل أشبه بخلية النحل، حيث ازدان النادي استعداداً للجولة الختامية للعرس العالمي في موسمه الأول والذي وجد أصداء عالمية واسعة، بعد أن ظل هذا القطاع محروماً من الاهتمام مقارنة بالرجال.

وقد وجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى عدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية والمسؤولين بالمغرب، لحضور حفل الافتتاح الذي يبدأ في الخامسة مساء بحفل استقبال ثم كلمات ترحيبية، ثم دخول الفرسان بأعلام الدول المشاركة ويتبعه عروض فلكلورية مغربية.

وستكون الراميات على موعد مع التدريب الرسمي للرماية على الأطباق من الحفرة «التراب» في العاشرة من صباح غدٍ، فيما تنطلق المنافسات في نفس الموعد بعد غدٍ، ووفق قانون الاتحاد الدولي.