أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أبوظبي أمس قمة الشركاء التي شهدت حضور مجموعة من كبار الشخصيات على مستوى العالم وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية، استعداداً لتنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.

وشهد الحدث المخصص للشركاء الرسميين والداعمين لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، اجتماع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية لمناقشة سبل التعاون بين لجنة الأولمبياد والاتحادات الوطنية، بهدف إحداث تأثير عميق وراسخ يهدف إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم، ويجعل من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي حدثاً متميزاً يؤكد الدور الرائد لدولة الإمارات والتزامها بهذه المسألة ليقتدي بها العالم بأسره.

وتستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 منذ تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علم الأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي، وتشكل هذه الاستضافة فرصة مميزة بالنسبة للجهات الحكومية والمؤسسات للمشاركة في حدث ينتشر صداه في أرجاء العالم بأسره، ويمثل دولة الإمارات بأفضل صورة.

وشهدت قمة الشركاء حضور، اللورد سباستيان كو رئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في لندن، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص، وسيف غباش المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، والدكتور فهد النيادي المدير العام للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، كما شاركت في اجتماع «قمة الشركاء» ماري ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي.