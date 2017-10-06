هينكس يخلف أنشيلوتي في تدريب بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)

اقترب يوب هانكس من العودة لتدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما تراجع عن اعتزال التدريب.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن هانكس من المقرر أن يعود لتدريب الفريق، قبل أن يؤكد أحد المصادر الموثوق بها داخل النادي، أنه يتبقى تفاصيل بسيطة قبل الإعلان الرسمي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يقم هانكس ( 72 عاماً) بالعمل في مجال كرة القدم منذ أن ترك بايرن ميونيخ في 2013 بعد الفوز بالثلاثية، الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وسوف يشغل هانكس منصب المدير الفني لبايرن حتى نهاية الموسم الجاري، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي، عقب الخسارة من باريس سان جيرمان صفر / 3 في دوري أبطال أوروبا. وكان المدرب المؤقت، ويلي سانيول قاد الفريق للتعادل 2/2 مع هيرتا برلين الأحد الماضي.