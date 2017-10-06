تونس تتطلع لمواصلة «المسيرة الظافرة» أمام غينيا

القاهرة (د ب أ)

تواصل منتخبات تونس ومصر والمغرب ملاحقة حلم التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة إقامتها بروسيا العام المقبل، حينما تخوض الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وبينما تبخرت أحلام منتخبي الجزائر وليبيا في الصعود من الجولة الماضية، فإن الآمال باتت معقودة على المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى، المشاركة في المرحلة الأخيرة للتصفيات، في الحصول على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

وقطع منتخبا تونس ومصر شوطاً كبيراً نحو بلوغ النهائيات، وربما يحسمان صعودهما للعُرس العالمي في هذه الجولة، حال لعبت نتيجتا المباراتين الأخريين بمجموعتيهما لصالحهما.

ويحل المنتخب التونسي ضيفاً على نظيره الغيني غدا في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضاً لقاء يجمع بين منتخب ليبيا وضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية.