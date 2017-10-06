صدام عنيف بين أميركا وبنما في «أورلاندو»

واشنطن (د ب أ)

بعدما حجز المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل الأولى، اشتعل الصراع بين منتخبات كوستاريكا وبنما والولايات المتحدة وهندوراس على البطاقتين الأخريين للتأهل المباشر من تصفيات اتحاد كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولا تزال الفرصة سانحة أيضاً أمام المنتخب الترينيدادي للمنافسة على المركز الرابع في جدول الدور الأخير من تصفيات كونكاكاف، والعبور إلى النهائيات من خلال الدور الفاصل مع الفائز من الملحق الآسيوي.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في تصفيات كونكاكاف إلى المونديال مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الدور الفاصل أمام الفائز في الملحق الآسيوي. وتأهل المنتخب المكسيكي إلى النهائيات بالفعل بغض النظر عن نتيجة مباراتي الفريق في الجولتين الأخيرتين من هذا الدور، بالتصفيات واللتين تقامان اليوم والثلاثاء المقبل.

ويتصدر المنتخب المكسيكي جدول التصفيات برصيد 18 مقابل 15 نقطة للمنتخب الكوستاريكي الذي يبدو على أعتاب التأهل بالفعل عندما يستضيف منتخب هندوراس اليوم في الجولة قبل الأخيرة من هذا الدور بالتصفيات.