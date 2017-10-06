ملف مشترك بين الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي لتنظيم مونديال 2030

بوينس آيرس (د ب أ)

أعلنت كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي عزمها الترشح بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإقامة أول مونديال في التاريخ في 1930 بأوروجواي.

وبعد تجاوز كل الخلافات التي نشبت مؤخراً، اجتمع الرؤساء الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والباراجواياني هوراسيو كورتيس والأوروجواياني تابري فازكيز مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو في مقر الحكومة الأرجنتينية، وأبلغوه بقرارهم بالتقدم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030. وقال ماكري في مؤتمر صحفي رافقه فيه الرئيسان فازكيرز وكارتيس: «نحن هنا من أجل أن نقول لكم إننا تعهدنا على تنفيذ هذا الالتزام، لقد أبلغنا ذلك لرئيس الفيفا ونحظى بمساندة كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم)».

من جانبه، قال فازكيز: «نستحق أن ننظم هذه البطولة بعد مرور مئة عام على هذا الحدث التاريخي».

وتعتمد الخطة الرئيسية للدول الثلاث لاستضافة المونديال على وجود ثمانية أو تسعة ملاعب موزعة بين الأرجنتين وأوروجواي، بالإضافة إلى ملعبين أو ثلاثة في باراجواي. وستجتمع الأطراف الثلاثة المعنية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل لوضع اللمسات والتفاصيل الأخيرة لهذا المشروع.