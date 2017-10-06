  • الجمعة 16 محرم 1439هـ - 06 أكتوبر 2017م

إنفانتينو يؤكد أن تصفيات أميركا اللاتينية الأصعب في العالم

ملف مشترك بين الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي لتنظيم مونديال 2030
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017

بوينس آيرس (د ب أ)

أعلنت كل من الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي عزمها الترشح بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإقامة أول مونديال في التاريخ في 1930 بأوروجواي.

وبعد تجاوز كل الخلافات التي نشبت مؤخراً، اجتمع الرؤساء الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والباراجواياني هوراسيو كورتيس والأوروجواياني تابري فازكيز مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو في مقر الحكومة الأرجنتينية، وأبلغوه بقرارهم بالتقدم بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030. وقال ماكري في مؤتمر صحفي رافقه فيه الرئيسان فازكيرز وكارتيس: «نحن هنا من أجل أن نقول لكم إننا تعهدنا على تنفيذ هذا الالتزام، لقد أبلغنا ذلك لرئيس الفيفا ونحظى بمساندة كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم)».

من جانبه، قال فازكيز: «نستحق أن ننظم هذه البطولة بعد مرور مئة عام على هذا الحدث التاريخي».

وتعتمد الخطة الرئيسية للدول الثلاث لاستضافة المونديال على وجود ثمانية أو تسعة ملاعب موزعة بين الأرجنتين وأوروجواي، بالإضافة إلى ملعبين أو ثلاثة في باراجواي. وستجتمع الأطراف الثلاثة المعنية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل لوضع اللمسات والتفاصيل الأخيرة لهذا المشروع.

وعلى جانب آخر دعا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، الأرجنتين إلى المساهمة أكثر في تطوير كرة القدم، مؤكداً إن دورها لا يجب أن يقتصر على رفد اللعبة بلاعبين نجوم أمثال ليونيل ميسي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 