«الآزوري».. نقطة تكفي للمرور إلى «الملحق»

روما (د ب أ)

مع إدراكه أن الطريق المنطقي المتاح أمامه الآن لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا هو خوض الملحق الأوروبي الفاصل، يسعى المنتخب الإيطالي إلى تحقيق انتصارين مقنعين في الجولتين الأخيرتين من التصفيات، ليضمن الوجود ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع بالتصفيات.

ولكن الإصابات تبدو شبحاً يهدد المنتخب الإيطالي (الآزوري) في مباراتيه الباقيتين في المجموعة السابعة بالتصفيات أمام منتخبي مقدونيا اليوم وألبانيا الاثنين المقبل.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 22 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام الآزوري، بعد الفوز عليه 3 / صفر في مطلع سبتمبر الماضي.

ويحتاج الآزوري لنقطة واحدة من مباراته المرتقبة أمام ضيفه المقدوني في تورينو أو مباراته أمام مضيفه الألباني الاثنين المقبل ليضمن الفريق المركز الثاني، أملا في العبور للنهائيات عبر الملحق الأوروبي الفاصل في نوفمبر المقبل.