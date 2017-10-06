  • الجمعة 16 محرم 1439هـ - 06 أكتوبر 2017م

أجواء ساخنة بسبب بيكيه وكتالونيا

الماتادور الإسباني يتطلع لـ «التأهل الــرسمي» أمام ألبانيا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017

برشلونة (د ب أ)

بينما يستطيع المنتخب الإسباني حجز مقعده في بطولة كأس العالم 2018 اليوم، من خلال الفوز على نظيره الألباني في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة، سيكون جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني في بؤرة الاهتمام، في إطار الأزمة الدستورية التي تواجهها إسبانيا حالياً.

ومن الطبيعي أن تعم الاحتفالات إسبانيا في حال تأهل الفريق للنهائيات التي تستضيفها روسيا العام المقبل، ولكن جولين لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني يقود فريقه إلى هذه المباراة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وهو يبذل قصارى جهده من أجل تلطيف الأجواء وسط هذه الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.

ومن أجل حسم بطاقة التأهل اليوم، يحتاج المنتخب الإسباني لتحقيق نتيجة أمام ألبانيا أفضل من النتيجة التي يحققها المنتخب الإيطالي (الآزوري) في مباراته اليوم أمام نظيره المقدوني في إطار الجولة نفسها.

وإذا انتهت المباراتان بنفس النتيجة، سواء فوز كل من المنتخبين الإسباني والإيطالي، أو انتهاء المباراتين بالتعادل، سيكون المنتخب الإسباني بحاجة إلى نقطة التعادل على الأقل في مباراته الأخيرة أمام نظيره الإسرائيلي الاثنين المقبل، أو الاحتكام لفارق الأهداف في الصراع بين المنتخبين الإسباني والإيطالي، في صراعهما على بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات.

ويتصدر الماتادور الإسباني المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإيطالي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 