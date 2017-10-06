الماتادور الإسباني يتطلع لـ «التأهل الــرسمي» أمام ألبانيا

برشلونة (د ب أ)

بينما يستطيع المنتخب الإسباني حجز مقعده في بطولة كأس العالم 2018 اليوم، من خلال الفوز على نظيره الألباني في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة، سيكون جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني في بؤرة الاهتمام، في إطار الأزمة الدستورية التي تواجهها إسبانيا حالياً.

ومن الطبيعي أن تعم الاحتفالات إسبانيا في حال تأهل الفريق للنهائيات التي تستضيفها روسيا العام المقبل، ولكن جولين لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني يقود فريقه إلى هذه المباراة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، وهو يبذل قصارى جهده من أجل تلطيف الأجواء وسط هذه الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.

ومن أجل حسم بطاقة التأهل اليوم، يحتاج المنتخب الإسباني لتحقيق نتيجة أمام ألبانيا أفضل من النتيجة التي يحققها المنتخب الإيطالي (الآزوري) في مباراته اليوم أمام نظيره المقدوني في إطار الجولة نفسها.

وإذا انتهت المباراتان بنفس النتيجة، سواء فوز كل من المنتخبين الإسباني والإيطالي، أو انتهاء المباراتين بالتعادل، سيكون المنتخب الإسباني بحاجة إلى نقطة التعادل على الأقل في مباراته الأخيرة أمام نظيره الإسرائيلي الاثنين المقبل، أو الاحتكام لفارق الأهداف في الصراع بين المنتخبين الإسباني والإيطالي، في صراعهما على بطاقة التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات.