اختفاء مدارس «صناعة الحراس» في «زمن الاحتراف» !

منير رحومة (دبي)

العديد من الأندية في دورينا يشار لها بالبنان، في تفريخ الحراس، وإثراء كرة الإمارات بـ «أصحاب القفازات»، الذين تألقوا وتميزوا بمهاراتهم وفنياتهم، سواء مع فرقهم أو المنتخبات، مثل الشارقة والشباب والوحدة والعين والفجيرة والإمارات، ومع انتقال كرتنا من «الهواية» إلى «الاحتراف»، تغيرات الأحوال، وتزعزعت بعض الثوابت، وفقد عدد من الأندية موقعه التاريخي، ودوره الفعال على مستوى صناعة الحراس وتقديم أبطال يدافعون عن الشباك.

وخلال السنوات الأخيرة نشطت صفقات الأندية مع حراس المرمى، سواء بالتعاقدات أو الإعارات، بحثاً عن العصفور النادر الذي يحرس العرين، وبث الأمان بالخط الخلفي، إلى درجة أن قائمة حراس المرمى، خلال المشهد الأول في دوري الخليج العربي للموسم الجديد، شهدت 8 صفقات، هي انضمام أحمد ديدا إلى الشارقة، وعلي الحوسني إلى عجمان، وسالم عبد الله، وسهيل عبد الله إبراهيم إلى الوصل، وإسماعيل ربيع إلى الإمارات، وإبراهيم عيسى إلى حتا، ومحمد يوسف إلى النصر، بالإضافة إلى إبراهيم عبد الله الكعبي إلى الظفرة.

ويرتفع بذلك عدد الحراس في دورينا، ولم يصعدوا من المدارس الكروية للأندية نفسها التي يلعبون معها حالياً إلى 15 حارساً، وفي المقابل نجد 8 حراس تدرجوا عبر المراحل السنية لأنديتهم، ويدافعون عن ألوانها حالياً مثل محمد الشامسي حارس الوحدة الصاعد من أكاديمية «العنابي»، ومحمود بوسندة حارس العين الصاعد أيضاً من أكاديمية «الزعيم»، بالإضافة إلى علي صقر حارس «الصقور» الذي يلعب بدوره منذ المراحل السنية بنادي الإمارات، وجابر جاسم حارس عجمان الموجود مع «البرتقالي» منذ سنوات طويلة، وأيضاً خالد السناني من المراحل السنية لنادي الجزيرة، وزايد الحمادي من المراحل السنية للظفرة، وأحمد شمبيه حارس النصر الصاعد من أكاديمية «العميد»، وحسن حمزة لاعب شباب الأهلي دبي الصاعد من المراحل السنية للشباب سابقاً.

ولأن كثرة انتقالات الحراس بين الأندية، في ارتفاع من موسم إلى آخر، حرصنا على البحث في الأسباب، والتفتيش في خبايا الظاهرة، من خلال نخبة من الحراس القدامى الذين يملكون التجربة الكافية والخبرة الكبيرة، لتقييم الوضع والرد على الأسئلة الحائرة.