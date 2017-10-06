كاتلين: نريد إثبات قوة شخصية فريقنا

دبي (الاتحاد)

أكد الروماني كاتلين مساعد مدرب «شباب الأهلي - دبي» خلال حضوره المؤتمر الصحفي نيابة عن كوزمين الموقوف مباراتين من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن مباراة الغد أمام الشارقة لن تكون سهلة لفريقه رغم البداية الصعبة التي يعيشها المنافس في افتتاح الموسم الجديد، وعدم تحقيقه لأي انتصار حتى الآن.

واعتبر أن كل المباريات السابقة للأهلي مع الشارقة كانت على درجة كبيرة من الندية والإثارة. وتوقع أن يسعى الفريق المنافس إلى استغلال كأس الخليج العربي من أجل تصحيح وضعه وانتزاع نتيجة إيجابية تدعمه في بقية المشوار، خاصة بعد التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب الجدد.

وأضاف كاتلين أن شباب الأهلي - دبي يسعى إلى نسيان الخسارة الماضية أمام العين في الدوري وتصحيح الأخطاء، واستعادة النتائج الإيجابية، وإثبات قوة شخصية الفريق، خاصة بعد الطريقة التي خسر بها مباراة الجولة الماضية للدوري أمام العين، وما خلفته من تأثير كبير في نفسية اللاعبين. أما عن أهداف الفريق في هذه المسابقة ومدى إمكانية منح الفرصة لوجوه أخرى للعب، أوضح كاتلين أن الهدف الأول للفريق هو دائماً الفوز باللقب، وأن فلسفة النادي لم تتغير منذ 5 سنوات بدخول مختلف المسابقات بهدف المنافسة على التتويج باللقب. وأضاف أن فريقه لا يضم 11 لاعباً فقط، وإنما فريقاً كاملاً، وكل اللاعبين يملكون نفس الحظوظ في اللعب، ويسعون جميعهم إلى تحقيق نفس الهدف.