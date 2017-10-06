«الضامة» تبعد ماجد ناصر عن تشكيلة «شباب الأهلي»

منير رحومة (دبي)

يغيب ماجد ناصر حارس مرمى «شباب الأهلي - دبي» عن تشكيلة فريقه في مباراة الغد أمام الشارقة ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة قبل مباراة العين، حيث يخضع حالياً للعلاج والتأهيل بانتظار العودة إلى اللعب بداية من الجولة الرابعة للدوري.

كما يغيب السنغالي موسى سو، الذي تم تسجيله في صفوف الفريق بديلاً عن الأرجنتيني توماس دي فينسينتي، بسبب سفره للالتحاق بمنتخب بلاده، والمشاركة في التصفيات الإفريقية، حيث سيلعب الفريق بلاعبين أجنبيين فقط هما ماكيتي ديوب، ولوفانور هنريكي، على اعتبار أن صفقة اللاعب السوري إياس عثمان لم تكتمل، وفي المقابل يعود حسن إبراهيم إلى التشكيلة بعد أن غاب عن المباراة الماضية بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الثانية للدوري.

من جهة أخرى، عاد الروماني كوزمين إلى البلاد، واستأنف قيادة الجهاز الفني لشباب الأهلي - دبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، منهياً الجدل حول مصيره مع الفريق، بعد سفره إلى رومانيا، خاصة في ظل التصريحات المثيرة التي عقبت الخسارة أمام العين في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي.

ويعول شباب الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة غدٍ، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الوحدة، وتعزيز تمركزه في مقدمة ترتيب المجموعة الثانية.