سلطان المنذري: «الاحترام» طريقنا للنقاط أمام منافس صعب

دبي (الاتحاد)

رأى سلطان المنذري، الحارس الشاب في صفوف الوصل، أن مواجهات فريقه أمام فريق الإمارات دائماً ما تكون صعبة، وحافلة بالندية، مستشهداً بالمواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري، والتي حَول خلالها الوصل تأخره في النتيجة إلى فوز 3-1، وقال:«ندخل مباراة الليلة بهدف مواصلة الظهور الجيد للفريق وحصد النقاط الثلاث»، مشدداً على أهمية احترام المنافس في كل أوقات المباراة.

وذكر الحارس الشاب أن انضمام سالم عبد الله لاعب فريق الشباب السابق لقائمة حراس الوصل، تمثل إضافة مهمة للفريق، عطفاً على خبراته الكبيرة، وأردف: «انضمام سالم يمنح الوصل قوة دفع إضافية، ويزيد من نسبة التنافس بين الحراس، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الفريق ككل».

وأثنى المنذري على الظهور الإيجابي للحراس الشباب في انطلاقة الموسم الحالي، مؤكداً أن التمسك بفرصة اللعب المستمر تتطلب بذل جهود مضاعفة، وهو ما يبذله حالياً مع الفريق الأول للوصل.