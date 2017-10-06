تين كات يؤجل قرار مشاركة رومارينهو أمام العين

مصطفى الديب (أبوظبي)
عاد البرازيلي رومارينهو لاعب الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي، صباح أمس، بعد انتهاء أزمة احتجازه في قطر، وفور وصول اللاعب حرص النادي على الاطمئنان عليه من خلال فحص طبي شامل، فضلاً عن الاطلاع على حالته النفسية بعد الأزمة التي تعرض لها في الدوحة.
وأصدر نادي الجزيرة بياناً رسمياً عن الأزمة أمس، أكد فيه أن النادي كثف جهوده لإطلاق صراح اللاعب، وتوجه إلى القنوات الشرعية الدولية والإقليمية كافة، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان، الأمر الذي أثمر عن عودة اللاعب إلى أحضان ناديه، وهو ما قوبل بارتياح كبير داخل النادي وفي صفوف الفريق بين اللاعبين وأعضاء الجازين الفني والإداري.
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