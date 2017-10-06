تين كات يؤجل قرار مشاركة رومارينهو أمام العين

مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد البرازيلي رومارينهو لاعب الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي، صباح أمس، بعد انتهاء أزمة احتجازه في قطر، وفور وصول اللاعب حرص النادي على الاطمئنان عليه من خلال فحص طبي شامل، فضلاً عن الاطلاع على حالته النفسية بعد الأزمة التي تعرض لها في الدوحة.

وأصدر نادي الجزيرة بياناً رسمياً عن الأزمة أمس، أكد فيه أن النادي كثف جهوده لإطلاق صراح اللاعب، وتوجه إلى القنوات الشرعية الدولية والإقليمية كافة، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان، الأمر الذي أثمر عن عودة اللاعب إلى أحضان ناديه، وهو ما قوبل بارتياح كبير داخل النادي وفي صفوف الفريق بين اللاعبين وأعضاء الجازين الفني والإداري.

على جانب آخر، يتوقف قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة تين كات بمشاركة اللاعب في مباراة اليوم على حالته النفسية ومدى تقبله لخوض هذه المباراة المهمة بعد الظروف الصعبة التي تعرض لها. ويعاني الجزيرة من غيابات عدة خلال مواجهة اليوم أمام العين، حيث يعاني الفريق من إصابة عدد كبير من اللاعبين، وهم لاسانا ديار وأحمد خليل ومحمد فوزي وسالم عبد الله وأحمد العطاس، إضافة إلى غياب مبارك بوصوفة بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.