محمد يوسف: نسعى لتدعيم بدايتنا الجديدة بفوز مهم

وليد فاروق (دبي)

يضع الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب فريق النصر، أهمية خاصة لمباراة اليوم أمام فريق حتا، وذلك باعتبارها فرصة لمواصلة المسيرة الطيبة لـ«العميد» في هذه البطولة، وفي نفس الوقت الاطمئنان على مجموعة كبيرة من عناصره التي لم يتسن لها المشاركة في المباريات الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على انسجام الوافد الجديد الأرجنتيني ماورو زاراتي المتوقع مشاركته أساسياً في مباراة اليوم.

وسبق للنصر أن حقق الفوز في مباراته الأولى بهذه البطولة بتغلبه على عجمان ضمن منافسات الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ليتصدر بتلك النتيجة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

وكان الفريق قد واصل تدريباته عقب الفوز الكبير الذي حققه على فريق الجزيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وهو الفوز الأول للعميد في الدوري، وباستثناء الأحداث التي صاحبت التأكد من إصابة فاندرلي والبحث عن بديل في وقت ضيق قبل غلق باب الانتقالات وتوفيق إدارة النادي في ضم زاراتي، فإن الأمور تسير بشكل طبيعي وجميع اللاعبين لديهم رغبة في استثمار الدفعة المعنوية بالفوز على الجزيرة - حامل اللقب - في الدوري ومواصلة التألق في بطولة الكأس.

ومن المنتظر أن يدفع برانديلي بمجموعة من الوجوه الجديدة في مباراة اليوم، وعلى رأسهم الحارس محمد يوسف، الذي أعلن المدير الفني أنه الحارس الذي سيحمي عرين «العميد» بشكل أساسي في مباريات هذه البطولة، وذلك من واقع سياسته التي سبق وأعلنها وهي تجهيز 20 لاعباً قادرين على المشاركة في أي وقت وفي أي بطولة، وعدم وجود فارق بين أي لاعب وآخر، وعدم الاستسلام لمفهوم لاعب أساسي وآخر احتياطي.

وفي نفس الوقت سيفتقد الفريق اليوم لاعبين اثنين وهما اللبناني جوان العمري المنضم إلى تشكيلة منتخب بلاده، والمدافع خليفة مبارك المصاب، علاوة على فاندرلي الذي سيظهر بديله زاراتي اليوم وستكون فرصة لزيادة الانسجام بينه وبين زملائه.

ولم يخف برانديلي اهتمامه بلقاء حتا اليوم، واعتبر أنه لا يقل أهمية عن أي مباراة في الدوري في ظل اهتمام النصر بالمنافسة على ألقاب كل البطولة التي يخوضها، وبالتالي فإن الفوز وحصد الثلاث نقاط سيكون هو هدف الفريق في هذه المباراة، مع الوضع في الاعتبار أن المنافس قوي ومتطور عن الموسم الماضي، حسبما رصده في متابعته لمبارياته السابقة.

من جانبه أكد محمد يوسف حارس مرمى النصر، والذي سيحمي عرينه في هذه المباراة، على جاهزيه فريقه واستعداده لملاقاة فريق حتا، مشيراً إلى أن المعنويات الكبيرة التي حققها الفريق من جراء الفوز على الجزيرة حامل لقب الدوري على ملعبه ووسط جماهيره، حفزت اللاعبين لمواصلة هذا العطاء وتحقيق الانتصارات في المباريات التالية بما فيها مباراة حتا بكأس الخليج العربي.

وقال يوسف: «أعتبر مباراة الجزيرة الماضية في الدوري هي البداية الحقيقية للنصر في الموسم الحالي، فتحقيق الفوز على بطل الدوري على ملعبه ووسط جماهيره وبعشرة لاعبين فقط يعكس قدر الجهد المبذول من لاعبي النصر، وعلى هذا الأساس فإننا نعتبرها البداية الحقيقية لنا، باعتبارها الفوز الأول لنا في الدوري ودافعاً لما هو قادم، بما فيها مباريات الكأس الذي يمثل نفس الأهمية لنا».