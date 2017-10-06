«الصدارة المبكرة» تشعل عودة كأس الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

تعود عجلة منافسة كأس الخليج العربي للدوران بإقامة ثلاث مباريات الليلة ضمن الجولة الثانية في المجموعتين الأولى والثانية، في ظل توقف مسابقة دوري الخليج العربي، والتحاق المحترفين الدوليين بصفوف منتخباتهم الوطنية تأهباً للمشاركات الرسمية في مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، حيث يستقبل الجزيرة فريق العين في قمة «السهرة» عند الثامنة مساء على ملعب استاد محمد بن زايد، بينما يلتقي في مباراتين مبكرتين عند الخامسة والربع، حتا مع ضيفه النصر في المجموعة الأولى، والإمارات مع الوصل في رأس الخيمة ضمن المجموعة الثانية.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، التي شهدت الموسم الحالي تغييرات كبيرة باستحداث مرحلة الدور ربع النهائي لأول مرة، بإقامة ثلاث مواجهات غداً، حيث يلتقي عجمان «متذيل» ترتيب المجموعة الأولى بضيفه الظفرة، ويلعب في التوقيت ذاته دبا الفجيرة مع الوحدة، فيما تسدل مباراة شباب الأهلي والشارقة الستار على مواجهات الجولة، في انتظار الجولة الثالثة في نوفمبر المقبل.

وفي لقاءات الليلة يختبر«العميد» النصراوي صاحب الانتصار الوحيد في المجموعة الأولى أمام ضيفه عجمان 3-0 في الجولة الأولى، أفضلية الصدارة أمام ضيفه حتا، ولن تكون مهمة «الأزرق»، الذي يقوده الأرجنتيني ماورو زاراتي في الظهور الأول مع الفريق بعد ضمه مؤخراً بديلاً للبرازيلي فاندرلي المصاب، سهلة أمام منافسه الحتاوي الساعي لتحقيق أول انتصار في الموسم بعد التعادل 2-2 في الجولة الأولى مع العين، والخسارة في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري وضعته في ذيل المنافسة.

وعلى ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة، تتجدد المواجهة بين الإمارات والوصل في المجموعة الثانية، بعد نحو أسبوعين على نجاح «الإمبراطور» في تحويل تأخره أمام ضيفه «الصقور» بهدف إلى فوز 3-1 في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي على ملعب زعبيل، ويمنح الفوز في مباراة الليلة صاحب الفرصة للانفراد بصدارة المجموعة وتعطيل المنافس، حيث يدخل أصحاب الأرض وفي جعبتهم ثلاث نقاط بالفوز 2-0 في الجولة الأولى أمام الشارقة، فيما حقق «الفهود» انتصاراً صعباً على دبا الفجيرة 3-2 ضمن الجولة ذاتها.

وتتجه الأنظار، في مباراة السهرة إلى ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والذي يستضيف فيه «فخر أبوظبي» المثخن بخسارتيه في الجولتين الأخيرتين للدوري، نظيره العين في قمة «البحث عن الفوز الأول»، بعد أن اكتفى الجزيرة بالتعادل مع مضيفه الظفرة 1-1 في جولة الافتتاح، وتعادل العين 2-2 أمام حتا ضمن الجولة ذاتها.

ويأمل الجزيرة، الذي خسر في مباراة واحدة أمام العين من أصل 5 جمعت الفريقين في كأس الخليج العربي، استعادة توازنه على حساب العين، والذي يخوض بدوره مباراة الليلة بصفوف شبه مكتملة باستثناء الثلاثي عمر عبد الرحمن، وخالد عيسى للإصابة، بجانب السويدي بيرج الملتحق بمنتخب بلاده في التصفيات.