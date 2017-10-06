السوري إياس عثمان باقٍ في دريسدن الألماني

محمد حامد (دبي)

أعلن الموقع الرسمي لنادي دينامو دريسدن الألماني مشاركة إياس عثمان في تدريبات الفريق أمس، وذلك بعد عودته من دبي على إثر تعثر صفقة انتقاله لصفوف فريق شباب الأهلي دبي، ونقل الموقع الرسمي للنادي الألماني عن اللاعب قوله: «سافرت إلى دبي من أجل استطلاع الأمور بكافة تفاصيلها على أرض الواقع، لكي أتخذ قرار الانتقال بناء على ذلك، ولكن لا أعلم ماذا حدث، فقد تعثرت الصفقة، أشعر بالأسف لأنني كنت أرغب في إتمامها، فالعرض كان جيداً لي وللنادي، على أي حال لدي عقد مستمر مع دريسدن وسوف أستمر في صفوفه».

من جانبه قال رالف مينج المدير الرياضي لدريسدن الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لقد كان الاتفاق محسوماً بين الأطراف كافة، فقد التقيت بالمدير الفني وإياس واتفقنا على أن نصرح له بالذهاب إلى دبي، وفي نهاية المطاف الصفقة لم يتم حسمها فعلياً، ليس لي علاقة بتعثرها، وكذلك إياس لا يعلم ماذا حدث».

وبدورها اهتمت الصحافة الألمانية بتفاصيل ما حدث، سواء قدوم اللاعب السوري الألماني إلى دبي، وكذلك عودته إلى التدريبات صباح الأمس، وأشار تقرير لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» وكذلك موقع TAG 24 المهتم بأخبار مدينة دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا، إلى أن عودة إياس عثمان لتدريبات فريقه وتعثر صفقة انتقاله إلى شباب الأهلي دبي سببها انتهاء فترة القيد التسجيل، وعدم التمكن من حسم الأمور قبل غلق الانتقالات.

ولم تتطرق الصحافة الألمانية أو الموقع الرسمي لنادي دينامو دريسدن إلى أي أمور تتعلق بجواز سفر اللاعب، حيث تم التفاوض معه من جانب شباب الأهلي دبي من أجل تسجيله كلاعب آسيوي، إلا أن وجود مشكلة لم تتضح تفاصيلها في جواز سفره السوري جعلت الصفقة تتوقف.

يذكر أن أياس عثمان البالغ 22 عاماً يرتبط بعقد مع دينامو دريسدن أحد أندية القسم الثاني في البوندسليجا ويستمر هذا العقد حتى 30 يونيو 2019.