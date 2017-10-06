«الذئاب» يبحث عن «التاسعة» في جولة فض الاشتباك

فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام مساء اليوم 3 مباريات، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات التمهيدية للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، في جولة فض الاشتباك بين فرق المجموعة الأولى، حيث يستضيف الحمرية فريق الفجيرة متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط في لقاء مثير، ويلتقي مصفوت مع العروبة والذيد مع مسافي.

ويحتل لقاء الحمرية والفجيرة أهمية كبيرة في لقاءات الليلة، فهو أهم لقاءات المجموعة الأولى، حيث يجمع بين متصدر المجموعة ووصيفه، فالفجيرة يمتلك 6 نقاط من فوزين على التوالي على العروبة 3-0 وعلى الذيد 2-0، ويطمح المدرب الأرجنتيني مارادونا إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والإبحار بقوة نحو التأهل كمتصدر للمجموعة، ويقدم في الوقت ذاته عروضاً فنية تثبت أن «الذئاب» من أوائل المرشحين لألقاب مسابقات الهواة هذا الموسم.

بدوره يأمل الحمرية صاحب النقاط الثلاث إلى عرقلة المتصدر وإلحاق الخسارة الأولى به والوصول للنقطة السادسة التي تعني اقترابه من التأهل، كما يتمنى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في هذا اللقاء من أجل الفوز.

ويدخل الفريق بقيادة مارادونا اللقاء الثالث بأريحية كبيرة، فهو يمتلك خطاً هجومياً قوياً سجل 5 أهداف لغاية الآن، وكذلك لم تدخل شباك الفريق أي هدف ولديه العناصر الهجومية اللازمة لخلخلة أي دفاع والتسجيل، لذلك فالمهمة لن تكون سهلة أمام صاحب الأرض، الذي يملك هو الآخر المهاجم ماركوس، الذي سجل هدفين لفريقه في اللقاء الأخير، وكذلك المحترف الآخر فلافيو.

وفي ثاني لقاءات المجموعة يحل العروبة ضيفاً على مصفوت في واحدة من المباريات القوية بين الفريقين، فالعروبة عاد للمنافسة من الباب الواسع بعد فوز كبير على مسافي 5-1 في الجولة الماضية، نافضاً غبار الخسارة الأولى أمام الفجيرة، لكنه يفتقد جهود مهاجمه الأردني أحمد سمير، الذي التحق بتجمع المنتخب الأردني وهو غياب مؤثر، ومع ذلك فهو يمتلك المهاجم هنري، الذي سجل هدفين هو الآخر في مرمى مسافي، كما أنه أبرم صفقة كبيرة بالتعاقد مع حارس العين الشهير وليد سالم ليؤمن مركز الحراسة في الفريق بشكل جيد، وفي المقابل فإن مصفوت يلعب على الفوز من أجل الوصول للنقطة السادسة والتقرب أكثر لمراكز الصدارة في حال تعادل الفجيرة والحمرية ولديه الأسلحة القادرة على غزو مرمى العروبة عن طريق المحترفين نول كاسيكي وفاتري ساخي.

وفي اللقاء الثالث والأخير في لقاءات المجموعة الأولى، يلتقي الذيد مع مسافي في مباراة يطمح من خلالها أصحاب الأرض إلى تعويض الخسارة الماضية أمام الفجيرة والعودة لسكة الانتصارات من جديد، وإضافة 3 نقاط جديدة تصل بالفريق للنقطة السادسة، حيث أكد محمد الطنيجي مدرب الفريق بأن اللاعبين قادرون على العودة لمستواهم الطبيعي بعد الخسارة أمام الفجيرة، مؤكداً بأن إمكانيات الفريق تدفعه نحو المنافسة.

وعلى النقيض من ذلك تبدو فرصة مسافي مهيأة لتحقيق الفوز الأول له في المسابقة، والابتعاد عن المركز الأخير الذي يتربص بالفريق، رغم أنها المباراة الثالثة للفريق بعد العودة لمنافسات الهواة بعد فترة ابتعاد بسبب قلة الإمكانيات المادية، ويأمل مدرب مسافي ولاعبوه تذوق فرحة الفوز الأول بعد كل هذه السقطات.