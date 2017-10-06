«العنابي» يحتفي بمشجعه الصغير

أبوظبي (الاتحاد)

لفت الطفل أحمد إبراهيم الجابري الأنظار إليه بعد فيديو أظهر تفاعله مع هجمات الوحدة على مرمى الظفرة وبشكل خاص حزنه على ركلة الجزاء التي أهدرها جوجاك، وفرحته بمتابعة مراد باتنا للكرة وتسجيله هدفاً منها، ووثق مرافق الطفل اللحظة لينتشر الفيديو، ويلفت بدوره أنظار النادي الذي احتفى بالمشجع الصغير أمس الأول، قبيل تدريب الفريق الأول، وتسلم أحمد عدداً من الهدايا وقميص النادي من قبل نجوم الفريق إسماعيل مطر ومحمد الشحي ومراد باتنا، بحضور أسرة الفريق من جهاز فني وإداري ولاعبين.

وجاء التكريم مفرحاً للطفل، الذي علق محمد الشحي على حبه للعنابي من خلال تغريده على حسابه الرسمي في توتير: «نرى طفولتهم ونسترجع أيامنا، ونتذكر أننا كنا مثلهم، في عشق العنابي تتغير الأجيال، ويستمر الكيان شامخاً بجماهيره ومحبيه».