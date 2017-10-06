الظفرة يبدي تحفظه ودهشته من ملاحظات «برلمان الحكام»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر نادي الظفرة أمس بياناً أبدى فيه استغرابه من الملاحظات التي خرج بها برلمان التحكيم الذي عقد مؤخراً وخصص لتقييم أداء حكام مباريات الجولة الماضية من بطولة دوري الخليج العربي.

وذكر الظفرة في بيانه وعلى لسان «مصدر مسؤول» أن رأي الخبير الإنجليزي ستيف بينيت المدير الفني للحكام ليس محايداً ليقيم ويمدح الأطقم التحكيمية التي قيمها الشارع الرياضي، لذلك يجب أن يركز على تطوير الحكم الإماراتي والعمل على وضع بصمته في هذا المجال والاستفادة من خبرته التي كانت وراء التعاقد معه بهدف تطوير هذا الكادر الحيوي الذي يعد أحد أبرز عناصر اللعبة فيما أن النقاد والخبراء والمحللين والشارع الرياضي لهم حق التقييم.

وأضاف الظفرة في بيانه: «لقد ظللنا ندعم الكادر الوطني مراراً وتكراراً، على الرغم من الأخطاء المتكررة التي طالت الفريق، لكننا ومنذ موسم 2014-2015 نتضرر من إدارة مباريات الحكم الدولي عمر آل علي، الذي لم يشارك في معسكر الحكام الأخير الذي أقيم أوروبا، فيما كانت مباراتنا مع فريق الوحدة المتصدر في الجولة الماضية هي أول مباراة تسند له في دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم، في الوقت الذي لم تسند له أية مباراة كبيرة على المستوى المحلي من قبل، رغم ثقة لجنة الحكام في حسن إدارته وقيادته لمباريات الدوري العادية، بعيداً عن إدارة مباريات الديربيات القوية أو المباريات الآسيوية التي تسند للكفاءات التحكيمية المتميزة في الاتحادات الوطنية في القارة».