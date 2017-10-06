الضحك مؤشر على صحة الأطفال النفسية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين لا يضحكون في المواقف الطريقة، أو عندما يضحك الآخرون من حولهم يكونون معرضين لخطر الإصابة بالمرض النفسي عندما يصبحون بالغين.

وأوضح البحث أن الأولاد الذين أظهروا صفات تخريبية إلى جانب فقدانهم العاطفة كانوا أقل استجابة لصوت الضحك.

وبحسب موقع «independent»، قام علماء بتحليل سلوك 92 صبياً تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، وقال إيسي فيدينغ الذي يدرس في كلية لندن الجامعية في لندن، إن معظم الدراسات ركزت على كيفية تعامل الأفراد، الذين يعانون مشاكل نفسية مع المشاعر السلبية، وكيف أن عدم استجابتهم لتلك المشاعر قد يفسر قدرتهم على الاعتداء على الآخرين.

وأضاف أنه ليس من الملائم تسمية الأطفال مرضى نفسيين، إذ إن الاعتلال النفسي هو اضطراب لدى الكبار، إلا أن بحوثاً تشير إلى أن بعض الأطفال في خطر أكبر لتطوير الاعتلال النفسي، متابعاً «فحصنا خصائص تشير إلى إمكانية الإصابة به، ومن بينها عدم الضحك مع الحضور في المواقف المضحكة».