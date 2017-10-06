سر القهوة «المضادة للرصاص»

أبوظبي (الاتحاد)

انتشرت مؤخراً أنواع جديدة من القهوة أغربها «المضادة للرصاص» «Bulletproof coffee»، التي تمزج بين البُن الداكن والزبدة وكمية كبيرة من الزيت الخاص، وقد انتشر هذا النوع من الغريب من القهوة على نطاق واسع في أنحاء الولايات المتحدة، بل وأصبحت صناعة بملايين الدولارات، وها هي تشق طريقها حالياً إلى المملكة المتحدة.

ويمكن سر نجاحها، بحسب موقع «dailymail»، في مزاعم مفادها بأن للمشروب نتائج تشبه المعجزة، وتشمل فقدان الوزن وزيادة الطاقة والتركيز. ويُقال إن نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام والمغني إد شيران أصبحا أشهر محبيها.

وكان رجل الأعمال الأميركي ديف أسبري «43 سنة» ابتكر المشروب، بعد أن شعر بشعور «مدهش» عند شرب الشاي التقليدي بالزبدة أثناء رحلة في التبت. ولدى عودته إلى الولايات المتحدة، صنع أسبري نسخته الخاصة من المشروبات عالية الدهون باستخدام القهوة، والزبدة، وزيت خاص. ووجد أنه فقد الوزن بسهولة من خلال شرب المزيج بدلاً من تناول وجبة الإفطار، رغم أن كوباً واحداً منه يحتوي على ما يصل إلى 500 سعرة حرارية، ونحو 51 جراماً من الدهون، التي تنصح النساء باستهلاك 36 إلى 62 جراماً منها يومياً.

ويدعي أسبري أن البن يعزز التمثيل الغذائي، في حين تُجبر الزبدة والزيت الجسم على حرق دهون منطقة البطن بسرعة.