سر القهوة «المضادة للرصاص»

أبوظبي (الاتحاد)
انتشرت مؤخراً أنواع جديدة من القهوة أغربها «المضادة للرصاص» «Bulletproof coffee»، التي تمزج بين البُن الداكن والزبدة وكمية كبيرة من الزيت الخاص، وقد انتشر هذا النوع من الغريب من القهوة على نطاق واسع في أنحاء الولايات المتحدة، بل وأصبحت صناعة بملايين الدولارات، وها هي تشق طريقها حالياً إلى المملكة المتحدة.
ويمكن سر نجاحها، بحسب موقع «dailymail»، في مزاعم مفادها بأن للمشروب نتائج تشبه المعجزة، وتشمل فقدان الوزن وزيادة الطاقة والتركيز. ويُقال إن نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام والمغني إد شيران أصبحا أشهر محبيها.
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ويدعي أسبري أن البن يعزز التمثيل الغذائي، في حين تُجبر الزبدة والزيت الجسم على حرق دهون منطقة البطن بسرعة.