«رشة ملح».. أصناف طعام بنكهات فريدة

هناء الحمادي (دبي)

بعد الإشادة بما تقدمه من أطباق للأهل والأصدقاء، قررت عائشة الهاشمي إطلاق مشروع صغير تحت اسم (رشة ملح) «pinch_of_saltt»، تروج له في «إنستغرام»، منطلقة من النكهة الخاصة والتنسيق الجميل، ليكون مصدر دخل لها بعيداً عن تخصصها الجامعي.

وتقول عائشة، خريجة كلية الدراسات الإسلامية في دبي، إنها شغوفة بالطبخ، رغم أنه لا يمت بصلة لتخصصها الأكاديمي. وتتابع: «عالم الطبخ يحتاج إلى كثير من الخبرات والمهارات لإعداد أصناف الحلويات والأطباق خاصة «الموالح»، لافتة إلى أنها تجيد إعداد أطباق الكشري والباشميل والبسبوسة بنكهات منوعة، مثل بسبوسة اللوتس والقشطة والبستاشيو، بالإضافة إلى كيكة الحليب التي تشتهر بها.

وعن تسمية المشروع بـ«رشة ملح»، توضح أن معظم الأطباق التي تعدها تحتاج إلى رشة ملح خفيفة لتعزز مذاق الأطباق بنكهة شهية.

وتؤكد الهاشمي أن إعداد الطعام يحتاج إلى مهارة وإتقان، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة، واتباع الاشتراطات الصحية التي تضمن أن يصل الطلب إلى الزبون صالحاً للاستهلاك، وبأجمل شكل وتنسيق.

وحول المواسم التي التي يزداد فيها الطلب، تشير إلى أنها في الغالب المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والتخرج، التي تتنوع فيها السفرة بكل ما لذ وطاب من الحلويات، أو في وقت الولائم الكبيرة كالتي تقام بالأعياد والأعراس، مضيفة إلى أنه يمكن أن تحمل منتجاتها، كهدايا للأهل والأقارب في الزيارات العائلية. وعن سبب الإقبال على منتجاتها وسط منافسة كبيرة تشهدها مشاريع الطبخ الصغيرة التي يروج لها عبر حسابات إلكترونية، تؤكد أنه يعود إلى لذة طعم الأطعمة التي تعدها، وطريقة تزيين الأطباق الجذابة، ونظافتها.