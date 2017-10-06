رشوان توفيق: «احذري يا ابنتي»

القاهرة (الاتحاد)
«احذري يا ابنتي» تمثيلية اجتماعية درامية ناقشت قضايا في مقدمتها أنه لا يوجد إنسان بديل لآخر، وأن أقرب الناس لبعضهم لابد أن يوجد بينهم فروق واضحة، وأن الأيام كفيلة بمداواة جروح الزمن.
وتناولت الأحداث قصة كاتب أنجب ابنته الكبرى «منى» بعد 10 سنوات زواج، فقرّبهت من تفكيره، لدرجة أنها رأت فتى أحلامها صورة من والدها، الذي أراد أن يجعلها صورة طبق الأصل منه كمؤلف، إلا أنها نجحت في القراءة وفشلت في الكتابة.
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وشارك في بطولتها رشوان توفيق وميرفت الجندي ونادية عزت وسمير وحيد وحنان سليمان وعصمت الشناوي وحسن إسماعيل ومجدي سعيد عن قصة لفتحية العسال وحوار محمد هشام الشربيني وسيناريو وإخراج محمود ماهر.
وقال الفنان رشوان توفيق الذي قام ببطولة التمثيلية إنه استمتع كثيراً بها، خصوصاً وأن دوره فيها كان لشخصية مركبة لرجال أعمال ضحى بعمره كله ليربي إخوته الذين ماتوا في حادث سيارة، وينشغل بعد ذلك بتجارته وأعماله، وبعدما يتقدم به السن يجد خلاصه في الفتاة «منى» التي كان يعرفها منذ طفولتها لارتباطه بعلاقة صداقة مع والدها، ويستغل حرية الاختيار التي عودها عليها والدها في الزواج منها، أما حنان سليمان فقالت إنها جسدت شخصية الابنة الصغرى «هدى» التي ترتبط بعلاقة حب مع جارها الشاب، وتعيش ظروفاً صعبة بسبب عدم معاناة شقيقتها الكبرى.