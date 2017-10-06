مقدما برامج ساخرة بطلا «الوصية»

القاهرة (الاتحاد)

يستعد الإعلامي أكرم حسني، الشهير بـ«أبو حفيظة»، لبدء تصوير أولى بطولاته الدرامية المطلقة، من خلال مسلسل «الوصية»، الذي يشاركه بطولته الإعلامي أحمد أمين، مقدم برنامج «البلاتو».

ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل منتصف الشهر الجاري، بعد أن انتهى المخرج خالد الحلفاوي من معاينة أماكن التصوير، كما انتهى مؤلفا المسلسل، أيمن وتار ومصطفى حلمي، من كتابة 10 حلقات.

وقال المنتج كريم أبوذكري: «إنه يتعاقد حالياً مع بقية فريق العمل»، موضحاً أن المسلسل يحمل طابعاً كوميدياً اجتماعياً، ما جعله يختار اثنين من أشهر مقدمي البرامج الساخرة في مصر للقيام ببطولته.

وقال أكرم حسني: «إن فكرة المسلسل هي السبب الرئيس لقبوله التجربة»، مضيفاً: «إن وجود أحمد أمين في المسلسل سيكون له مذاق خاص، لأنه من متابعيه ومن المعجبين ببرنامجه «البلاتو»». فيما أكد أحمد أمين أنه كان متردداً قبل الموافقة على المشاركة في عمل درامي كامل، إلا أن فكرة المسلسل، ووجود أكرم حسني على رأس الأبطال، جعله متحمساً للمشاركة فيه، متوقعاً أن التعاون بينهما سيكون مثمراً جداً.