ياسمين رئيس: ترشيح «البحث عن أم كلثوم» لـ «الأوسكار» أمر معقد

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إن ترشيح فيلمها «البحث عن أم كلثوم» «أمر معقد»، نظراً لاشتراك دول عديدة في إنتاجه، فضلاً عن عدم عرضه تجارياً بعد رغم نجاح مشاركته في مهرجاني «تورنتو» و«فينيسيا» السينمائيين، مؤكدة أن عرض الأفلام العربية في مهرجانات عالمية خطوة مهمة تدل على جودة النص، والصورة.

خطوة مهمة

وقالت إنها سعيدة بالصدى الكبير الذي حققه العمل في مهرجاني «تورونتو» بكندا في دورته الـ42، و«فينيسيا» بإيطاليا في دورته الـ 74، خصوصاً من الجمهور الأجنبي الذي عشق أم كلثوم ولكنه لم يكن يعرف عن حياتها، مشيرة إلى أن بعضهم لم يكن يعرف شكلها وكان يحبها من صوتها، راجية أن يحقق الفيلم نجاحاً مماثلاً لدى عرضه في مهرجان لندن السينمائي الشهر الجاري، إلى جانب أنها تنتظر طرح عرضه في دور السينما العربية والخليجية.

وأوضحت أن عرض الأفلام العربية في مهرجانات عالمية خطوة مهمة، وقالت: خلال السنوات القليلة الماضية نخطو بثبات نحو العالمية بنوعية أفلام على مستوى عال جداً من الناحية الفنية، والدليل إحصاءات المشاركات العربية في مهرجانات دولية التي تتضاعف من عام لآخر، وهناك أفلام وصلت لترشيح الأوسكار مثل «ذيب» و«السلام عليكِ يا مريم»، وهذا يُحسب للسينما العربية.