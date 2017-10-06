ياسر النيادي يُسقط الأقنعة في «نادي البطيخ»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يسابق المخرج والممثل الإماراتي ياسر النيادي الزمن من أجل الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «نادي البطيخ» لكي يشارك به في الدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر المقبل، حيث يخوض من خلاله مغامرة جديدة، يكشف فيها الوجه الحقيقي لشخصيات تظهر المثالية اجتماعياً.

40 دقيقة

وتتجول كاميرا النيادي بين أبوظبي والعين لتصوير أحداث الفيلم الجديد، الذي تصل مدته إلى 40 دقيقة، ويشارك في بطولته 25 ممثلاً وممثلة من جنسيات مختلفة، أبرزهم هدى الغانم وخالد النعيمي وسلطان الشامسي وإبراهيم استادي وسعيد الظاهري وعيسى عرب، إلى جانب مشاركة بعض النجوم الكبار في أدوار صغيرة وضيوف شرف، تبرز ثقتهم الكبيرة بأهمية العمل، واقتناعهم بقصته وأحداثه المختلفة.

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