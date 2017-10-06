سيارات 2018.. رفاهية فوق الخيال

يحيى أبوسالم (دبي)

سنة صنع وإنتاج السيارة، يختلف عن أي من المنتجات الأخرى، حيث إن شركات السيارات تروج لموديلات جديدة قبل سنة وربما سنتين وأكثر من طرحها في الأسواق.. فسيارات 2018 القادمة بغض النظر عن أنواعها وأسماء الشركات العالمية المصنعة لها، هي سيارات تم الكشف عنها بداية العام الحالي، وتحدد موعد إطلاق بعضها الآخر قبل نهاية 2017.

ورغم أن عشاق السيارات على موعد مميز هذا العام مع عدد كبير من السيارات الرياضية الشهيرة مثل الألمانية بورش باناميرا تيربو، التي تأتي بقوة 680 حصاناً، إلا أن الرفاهية في هذا العام ستتجاوز خيال عشاق هذه الفئة من السيارات، كسيارة رولزرويس فانتوم البريطانية الجديدة، والذي اعتبرها الكثير من خبراء السيارات، بأنها أكثر الأنواع فخامة وبدون منافس.

رولزرويس فانتوم

هندسة منصة رولزرويس الجديدة أكثر صلابة من سابقتها بنسبة 30 بالمائة بحسب الشركة البريطانية، وهي تجسد الجيل التالي من رولزرويس، وتقدم تجربة مثالية من حيث راحة الركوب، والراحة الصوتية، وراحة المقاعد، والحضور الخارجي، والمساحة الداخلية.