  • الجمعة 16 محرم 1439هـ - 06 أكتوبر 2017م

سيارات 2018.. رفاهية فوق الخيال
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 أكتوبر 2017

يحيى أبوسالم (دبي)

سنة صنع وإنتاج السيارة، يختلف عن أي من المنتجات الأخرى، حيث إن شركات السيارات تروج لموديلات جديدة قبل سنة وربما سنتين وأكثر من طرحها في الأسواق.. فسيارات 2018 القادمة بغض النظر عن أنواعها وأسماء الشركات العالمية المصنعة لها، هي سيارات تم الكشف عنها بداية العام الحالي، وتحدد موعد إطلاق بعضها الآخر قبل نهاية 2017.

ورغم أن عشاق السيارات على موعد مميز هذا العام مع عدد كبير من السيارات الرياضية الشهيرة مثل الألمانية بورش باناميرا تيربو، التي تأتي بقوة 680 حصاناً، إلا أن الرفاهية في هذا العام ستتجاوز خيال عشاق هذه الفئة من السيارات، كسيارة رولزرويس فانتوم البريطانية الجديدة، والذي اعتبرها الكثير من خبراء السيارات، بأنها أكثر الأنواع فخامة وبدون منافس.

رولزرويس فانتوم

هندسة منصة رولزرويس الجديدة أكثر صلابة من سابقتها بنسبة 30 بالمائة بحسب الشركة البريطانية، وهي تجسد الجيل التالي من رولزرويس، وتقدم تجربة مثالية من حيث راحة الركوب، والراحة الصوتية، وراحة المقاعد، والحضور الخارجي، والمساحة الداخلية.

وتعيد تحديد النسخة الجديد معايير السيارات الفخمة، وتم تصنيفها بحسب العديد من الخبراء والمختصين في عالم السيارات «كأفضل سيارة في العالم» إلى السيارة الأكثر فخامة في العالم، خصوصاً عندما عمدت الشركة البريطانية المصنعة، إلى إعادة ترجمة لوحة العدادات للمرّة الأولى على الإطلاق منذ 100 سنة، والتي جاءت بتصميم مختلف يمتاز بروعة التصميم والإبداع، بما في ذلك المقصورة الهادئة مع «الجاليري» الفني، والذي شكل مفهوما غير مسبوق وجديد بالكامل في عالم السيارات الفاخرة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 