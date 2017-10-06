7500 خطوة يومياً تطرد الأمراض

الاتحاد (أبوظبي)

المشي من التدريبات الرياضية التي يفضلها كثيرون، كما يعتبره خبراء اللياقة البدنية الخيار الأفضل للحفاظ على صحة الإنسان، موضحين أن 7500 خطوة يوميا كفيلة بالاستمتاع بصحة جيدة بعيدة عن أمراض يسببها الكسل.

وتقول الكاتبة كاتي بومان، الخبيرة في علم الحركة في كاليفورنيا، إن المشي ضرورة بيولوجية مثل الأكل، وتشير في كتابها «حرك حامضك النووي»، إلى أن هناك حركات معينة يحتاجها الجسم تماما مثل العناصر الغذائية، مضيفة أن «المشي غذاء مثالي. إنه الحركة الأساسية للإنسان. وهي أسهل بكثير من ممارسة التمارين الرياضية».

وبحسب موقع «رويترز» أشارت ليزلي سانسون، مبتكرة برنامج «المشي في المنزل» إلى دراسة أجريت على رجال غير بدناء، نشرت في دورية الطب والعلوم في الرياضة والتمرينات وأجراها علماء من جامعة إنديانا. وبينت أن المشي من ثلاث إلى خمس دقائق يقضي على الآثار الضارة المترتبة عن الجلوس طويلاً على شرايين الساقين. وأضافت سانسون أن المشي 3 أميال في الساعة هي بداية جيدة على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 4 أميال في الساعة.

وقالت الدكتورة كارول ايونج جاربر، رئيسة الكلية الأميركية للطب الرياضي، إن المشي 10 آلاف خطوة يوميا مثالي، لكنه يفوق قدرة الكثيرين. وأضافت «نحو 7500 خطوة ربما تكون أكثر دقة».

وأشارت إلى أن توصيات الكلية الأميركية للطب الرياضي الحالية التي تدعو إلى 150 دقيقة على الأقل من النشاط أسبوعياً، إلا أن جاربر أوضحت أن المشي لا يحقق كل شيء. فهو أقل فائدة للعظام بالمقارنة مع الركض ولاكتساب القوة، فإنه من الأفضل رفع الأثقال.