ديكورات بملامح خريفية

دبي (الاتحاد)

مع حلول أجواء الخريف، سعى خبراء التصميم الداخلي وصناعة الأثاث إلى إكساب المفروشات طابعاً يحمل إيحاءات خريفية، بألوان حيادية، مفعمة بالدفء والاسترخاء، لتخلق تناغماً نفسياً بين المرء والمكان.

فلكل موسم ملامحه التي يستلهم منه خبراء التصميم إيقاعهم في تنفيذ تشكيلة من قطع الأثاث والمفروشات.

وتحتضن التشكيلة الجديدة، التي قدمتها الحذيفة للمفروشات، مجموعة واسعة من القطع الكلاسيكية والمعاصرة التي تغني كل مساحة في البيت، وتضفي لمسةً فريدة من الرقيّ إلى المنازل.

وتشتمل تشكيلة «بيج بوتو» على خياراتٍ فخمة واسعة من المقاعد التي تأتي بخياراتٍ من ألوان الذهبي، والبيج، والكريمي، وكلّها تضفي نفحاتٍ من الدفء المعقودة بالرقي والفخامة حيثما وضعت.

وأوضح خبراء تصميم في الحذيفة للمفروشات أنه تم تصميم كل قطع بحيث تلائم ردهات ومتطلبات الفراغ، وتحقق للفرد بيئة أكثر راحة وفخامة مع تنوع الأنماط التي اتخذ البعض منها الوجه الكلاسيكي، والآخر العصري، برداء خريفي مطعم بالفخامة التي تدوي في المكان بدءاً من تدرجات البني والبيج والمذهبات، المضيئة والتي تتخللها ألوان مطفأة لتمد الفراغ بمزيد من التوازن والتناغم، وانتهاء بخلق بعض الحيوية بإضافة اللون الأزرق السماوي والنقوش الناعمة، التي تعكس نمطا أكثر راحة ونعومة على الوسائد.

وأطلق خبراء تصميم في «الحذيفة» على هذه التشكيلة اسم «بوتو»، وهي كلمة فرنسية تعني القارب، نظراً لاتساع قطع الأثاث ورحابتها، وهذه المجموعة هي المرجع المفضل لتشكيلة واسعة من القطع الفخمة والمذهلة، والقادرة على احتضان عددٍ كبير من الزوار، وتوفير الراحة لهم خلال الزيارات وتبادل الأحاديث في مكانٍ واحد.