ديكورات بملامح خريفية

دبي (الاتحاد)
مع حلول أجواء الخريف، سعى خبراء التصميم الداخلي وصناعة الأثاث إلى إكساب المفروشات طابعاً يحمل إيحاءات خريفية، بألوان حيادية، مفعمة بالدفء والاسترخاء، لتخلق تناغماً نفسياً بين المرء والمكان.
فلكل موسم ملامحه التي يستلهم منه خبراء التصميم إيقاعهم في تنفيذ تشكيلة من قطع الأثاث والمفروشات.
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وتشتمل تشكيلة «بيج بوتو» على خياراتٍ فخمة واسعة من المقاعد التي تأتي بخياراتٍ من ألوان الذهبي، والبيج، والكريمي، وكلّها تضفي نفحاتٍ من الدفء المعقودة بالرقي والفخامة حيثما وضعت.
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وأطلق خبراء تصميم في «الحذيفة» على هذه التشكيلة اسم «بوتو»، وهي كلمة فرنسية تعني القارب، نظراً لاتساع قطع الأثاث ورحابتها، وهذه المجموعة هي المرجع المفضل لتشكيلة واسعة من القطع الفخمة والمذهلة، والقادرة على احتضان عددٍ كبير من الزوار، وتوفير الراحة لهم خلال الزيارات وتبادل الأحاديث في مكانٍ واحد.