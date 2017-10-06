«محفظة الإمارات الرقمية» تكشف عن تطبيق «كليب»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «محفظة الإمارات الرقمية»، التي يمتلكها 16 من أبرز المصارف الوطنية الرائدة بالدولة، أمس عن اسم التطبيق الذي سيساهم في تمكين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، من الاستغناء عن حمل الأموال النقدية في جيوبهم.

وحظي التطبيق المبتكر «كليب» (Klip) بقبول شعبي واسع النطاق وترحيب كبير خلال الاختبارات الصارمة التي خضع لها، وشاركت فيها شريحة واسعة من المجتمع الإماراتي، بما في ذلك المستفيدون وغير المستفيدين من الخدمات المصرفية. ويتيح «كليب» لأي شخص يعيش أو يعمل في دولة الإمارات، إنفاق الأموال وتحويلها وادخارها، وفي حين أنه يجمع بين أفضل الممارسات من مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع حول العالم، غير أنه الحل الوحيد المصمم وفقاً لاحتياجات وخصائص البيئة المحلية الإماراتية التي تهدف في نهاية المطاف إلى الاستغناء عن استخدام النقود الورقية في المعاملات اليومية.

ويجمع التطبيق «كليب» بطريقة فريدة، بين مرونة ومزايا استخدام الهواتف الذكية لشراء الاحتياجات وسداد الدفعات اليومية بالأسلوب المألوف لاستخدام النقود الفعلية.

وسيتيح «كليب» للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية بشكل خاص، فرصة الاستمتاع بميزات هذا النظام ومستوى الأمان العالي الذي يوفره، مقارنة باستخدام النقد، ناهيك عن فوائد أخرى عديدة تجنبهم مخاطر حمل النقود الورقية.