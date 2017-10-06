«ميرال» تستضيف اليوم الثالث لبرنامج «السفير»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت «فرح إكسبيرينسز» التابعة لميرال، مؤخراً، اليوم المفتوح الثالث لبرنامج «السفير»، مبادرة التوطين التي تم إطلاقها العام الماضي لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي وتوفير فرص عمل لهذه الفئة في قطاع السياحة الواعد في البلاد.

واستعرضت ميرال في اليوم المفتوح الثالث لبرنامجها الذي انعقد في فندق كراون بلازا بدبي، جهوداً كبيرة في دعم خطة رؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف لبناء اقتصاد يرتكز على المعرفة. وفي إطار جهودها والتزامها ببناء المهارات الإماراتية المبدعة التي تسهم في بناء مستقبل القطاع في الإمارات، ومن المتوقع أن يضم البرنامج 200 مواطن إماراتي على مدى 12 شهراً.

وقالت مريم المشرخ، مدير الموارد البشرية في ميرال: «يسعدنا رؤية تفاعل الشباب الإماراتي مع هذا البرنامج، حيث شهد اليوم المفتوح الثالث إقبالاً كبيراً بين المشتركين وسعيهم لتمثيل الضيافة الإماراتية».

وأضافت المشرخ: «نتطلع إلى احتواء المهارات الإماراتية في برنامجنا، وتمهيد الطريق لهم لنعمل سوياً على تطوير جزيرة ياس. وسنواصل العمل مع «فرح إكسبيرينسز» لتوفير المزيد من الفرص وتنظيم فعاليات أخرى من شأنها التفاعل مع الشباب الإماراتي في الدولة».