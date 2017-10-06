أزياء «ريتو» تستلهم جمال «الخريف»

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة تضم باقة من الأزياء الانسيابية قدمتها المصممة الهندية ريتو كومار لموضة خريف 2017، عبر نماذج من الملابس الجاهزة، التي تنهل من جمال الطبيعة وألوانها الدافئة في هذا الفصل من السنة، عاكسة حضوراً لنواحي الشغل اليدوي الناعم مع المطرزات الحريرية التي ميزّت نمطها في التصميم.

رؤية عصرية

اعتمدت كومار للموسم الخريفي منظوراً عصرياً في التصميم، عاكسة خطوطاً انسيابية مريحة وتفاصيل ناعمة، جاءت بشطحات لونية دافئة مستوحاة من طبيعة فصل الخريف وألوان الأشجار والأوراق المتساقطة، مظهرة طبعات وشطحات لونية بديعة، جسدتها أشكال وقصّات جديدة لكل فكرة، برز من بينها مطرزات يدوية توزعت على مساحات القماش، مستثمرة خامات تقليدية هندية وفق صياغات مبتكرة، لتستمد من زي الساري العريق قطعاً أنيقة ومريحة لكل المناسبات.

امرأة الغابات