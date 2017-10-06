انخفاض المبيعات العقارية في الأردن %15 في 9 أشهر

عمان (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 15% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 4.48 مليار دينار (6.3 مليار دولار).

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 124.6 مليون دينار يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 48.6 مليون دينار.

وجاء السوريون واللبنانيون في المرتبتين الثالثة والرابعة بالترتيب.

وعزا عاملون في قطاع العقارات هذا التراجع إلى تأثير التوترات الإقليمية بالإضافة إلى بعض الإجراءات البيروقراطية في الدوائر الحكومية.