فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع %0.8 في سبتمبر

روما (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الخميس، إن أسعار الغذاء العالمي سجلت ارتفاعاً طفيفاً في سبتمبر على أساس شهري، بفعل زيادة التقييمات في قطاعي الزيوت النباتية والألبان.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، متوسطاً بلغ 178.4 نقطة في سبتمبر أيلول، بارتفاع 0.8 بالمئة، مقارنة مع أغسطس آب.

وزادت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 4.3 بالمئة، مقارنة مع سبتمبر السابق.

ورفعت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017-2018 إلى 2.612 مليار طن، بما يزيد قليلاً عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في العام السابق.

كما رفعت الوكالة توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح إلى 750.1 مليون طن.