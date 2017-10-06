«الرمز كوربوريشن» تعتمد البيانات المالية الربعية

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة شركة «الرمز كوربوريشن» للاستثمار والتطوير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، البيانات المالية للربع الثالث من 2017، بحسب بيان صادر نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال البيان: «إن مجلس إدارة الشركة صادق أيضاً على استقالة كل من خليفة محمد الكندي، وعيسى حارب من عضوية مجلس الإدارة، متمنين لهم كل التوفيق».
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وأوضح أن مجلس إدارتها ناقش خلال اجتماعه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 31 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحدد جدول أعمالها.
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وكانت البيانات المالية للشركة قد أظهرت انخفاض أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 55% إلى 6.42 مليون درهم، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016.