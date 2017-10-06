«الرمز كوربوريشن» تعتمد البيانات المالية الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة شركة «الرمز كوربوريشن» للاستثمار والتطوير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، البيانات المالية للربع الثالث من 2017، بحسب بيان صادر نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال البيان: «إن مجلس إدارة الشركة صادق أيضاً على استقالة كل من خليفة محمد الكندي، وعيسى حارب من عضوية مجلس الإدارة، متمنين لهم كل التوفيق».

وأضاف أن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه على تعيين كل من: عبد الله رواشدة مسؤولاً عن إدارة الرقابة الداخلية، وفادي كيال في منصب مدير لقسم الامتثال.

وأوضح أن مجلس إدارتها ناقش خلال اجتماعه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ 31 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحدد جدول أعمالها.

وأشارت الشركة أن مجلس إدارتها اقترح تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة برفع عضوية مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء ورفع التوصية للجمعية العمومية.

وكانت البيانات المالية للشركة قد أظهرت انخفاض أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 55% إلى 6.42 مليون درهم، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016.