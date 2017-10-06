6.84 مليار عدد الأسهم الحرة في «أبوظبي الأول» بنهاية يوليو

أبوظبي (وام)

بلغ عدد الأسهم الحرة في بنك أبوظبي الأول 6.84 مليار سهم وبنسبة 62.8% من رأس المال البالغ 10.898 مليار سهم/‏القيمة الاسمية للسهم قدرها درهم، وذلك في نهاية شهر يوليو الماضي.

وتوزعت ملكية الأسهم الحرة في البنك بواقع 52% للمواطنين و9.3% للمستثمرين الأجانب من غير العرب و1.5% للمستثمرين الخليجيين وبلغت القيمة السوقية للأسهم العائدة ملكيتها لجميع هذه الشرائح نحو 71.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي.

ويسمح النظام الأساسي للبنك بنسبة 25% كحد أعلى من رأس المال لتملك المستثمرين الأجانب ومن المرجح زيادة نسبة تملك هذه الشريحة خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب نهاية العام وذلك للحصول على التوزيعات النقدية المجزية لأكبر كيان مصرفي في المنطقة.

وكانت مؤسسة فوتسي المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصا لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قررت في وقت سابق استثمار 111 مليون درهم 410 ملايين درهم في الكيان المصرفي الجديد الناجم عن اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول.

وبلغ وزن سهم البنك في المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 35.7% وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك في حين وصل وزن السهم في مؤشر بلومبيرج لمنطقة الخليج 1.95% ونحو 0.90% في مؤشر بلومبيرج بنوك الشرق الاوسط. ووصل عدد الفروع التابعة للبنك 120 فرعا وعدد أجهزة الصراف الآلي 643 جهازا في نهاية شهر يوليو منتشرة في 19 بلدا حول العالم وحصل البنك على تصنيف AA- من مؤسسة فتش للتصنيف الائتماني على المدى الطويل في حين حصل على Aa3 من مؤسسة موديز لنفس المدى وAA- من مؤسسة اس اند بي.

يذكر أن عملية توحيد جميع الأعمال الناتجة عن صفقة الإندماج بين بنكي أبوظبي الوطني الخليج الأول دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل الماضي