6.84 مليار عدد الأسهم الحرة في «أبوظبي الأول» بنهاية يوليو

أبوظبي (وام)
بلغ عدد الأسهم الحرة في بنك أبوظبي الأول 6.84 مليار سهم وبنسبة 62.8% من رأس المال البالغ 10.898 مليار سهم/القيمة الاسمية للسهم قدرها درهم، وذلك في نهاية شهر يوليو الماضي.
وتوزعت ملكية الأسهم الحرة في البنك بواقع 52% للمواطنين و9.3% للمستثمرين الأجانب من غير العرب و1.5% للمستثمرين الخليجيين وبلغت القيمة السوقية للأسهم العائدة ملكيتها لجميع هذه الشرائح نحو 71.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي.
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وكانت مؤسسة فوتسي المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصا لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قررت في وقت سابق استثمار 111 مليون درهم 410 ملايين درهم في الكيان المصرفي الجديد الناجم عن اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول.
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يذكر أن عملية توحيد جميع الأعمال الناتجة عن صفقة الإندماج بين بنكي أبوظبي الوطني الخليج الأول دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل الماضي