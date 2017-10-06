«اتصالات مصر» تتعاون مع «اريكسون» لتحسين شبكتها

القاهرة (الاتحاد)

وقعت اتصالات مصر عقداً مدته 4 سنوات مع «اريكسون»، لتحديث وتوسيع شبكتها الأساسية وأنظمة دعم الأعمال التي ستساعد الشركة المشغلة على الاستفادة من النمو في مجال تقنية الجيل الرابع، وتمهيد الطريق لتقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وستلعب الشراكة دوراً مهماً في تطوير الخدمات التي تقدمها «اتصالات مصر»، وهي من أكبر عملاء «اريكسون» في مجال أنظمة دعم الأعمال .

وسيشكل هذا المشروع إنجازاً مهماً لشركة اتصالات مصر، ما يتيح الإقلال من الوقت اللازم للتسويق، والابتكار التجاري، وتحسين تجربة المستخدم، كما سيكون له أيضاً تأثير إيجابي على رأس المال والنفقات التشغيلية، بحيث سيكون المشتركون قادرين على التمتع بالعروض المرنة والشخصية.

إضافة إلى إمكانية تمتعهم بباقات البيانات المشتركة والعروض العائلية، والتي ستمكنهم من الحصول على فاتورة واحدة لجميع الخدمات التي يستخدمونها، إضافة إلى عرض موحد للنفقات. وإضافة إلى ذلك، تفسح تقنية الجيل الرابع المجال لتوفير وسائل اتصال فعالة وفرص أكبر للتعاون والابتكار على الصعيد العالمي.