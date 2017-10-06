سوق أبوظبي يجري تحديثاً على نظام الإفصاح الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديثاً للنظام الإلكتروني لإفصاحات الشركات المدرجة، خلال الفترة المقبلة، ليبدأ العمل بالنظام الجديد، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر الجاري، وفقاً لتعميم نشر على موقع السوق أمس.

وقال التعميم: «إن التعديلات تشمل تعديل قائمة اختيار الإفصاح المراد إدخاله، وإضافة حقول جديدة ليتم ربطها مع قوائم التقارير»، منوهاً أنه يجب على الشركات تحري الدقة عند إدخال المعلومات المحملة.

وأضاف السوق أيضاً: «سيتم استحداث خطوة جديدة في حال الخطأ الوارد للإفصاح من قبل أي شركة، حيث سيتم إعادة الإفصاح للشركة للتعديل من دون رفض الإفصاح كاملاً كما كان متبعاً».

وأشار السوق إلى أن في حال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة التي تتطلب وقف التداول أو إعادة التداول سيتم ربط الإفصاح بتواريخ الانعقاد، حيث يتوجب على الشركة تحري الدقة في إدخال التواريخ.

وفى السياق نفسه، أكد السوق تعديل وقت إيقاف التداول على أسهم الشركات المُدرجة في حال تزامن مع موعد اجتماع مجلس الإدارة أو موعد اجتماع جمعيتها العمومية مع ساعات التداول. فبحسب بيان السوق، أنه «سيتم إيقاف التداول من بداية وقت الاجتماع إلى حين الانتهاء من هذه الاجتماعات، وتسلم النتائج والقرارات والإفصاح عنها في السوق الإلكتروني».