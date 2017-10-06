صفقة ترفع سيولة الأسواق إلى 1.9 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

تصاعدت وتيرة الاداء الإيجابي للأسهم المحلية خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، بفعل دخول المؤسسات والمحافظ المالية، فيما شهدت سيولة الأسواق ارتفاعاً بشكل ملحوظ نتيجة صفقة نقل ملكية على سهم «أبوظبي الأول» تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم، لتصل قيمة التداولات الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 1.9 مليار درهم.

وأنهت المؤشرات المالية المحلية تعملات جلسة أمس بالمنطقة الحمراء نتيجة تعرضها لضغوط بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، فيما سجلت أحجام التداول الإجمالية للسوقين نحو 505 ملايين سهم، بعدما تم التعامل على أسهم 67 شركة مدرجة، من خلال تنفيذ 4854 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.44% عند مستوى 4414 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على 260 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.528 مليار درهم، من خلال تنفيذ 1103 صفقات، منها صفقة نقل الملكية لسهم «أبوظبي الأول» التي وصلت قيمتها 1.3 مليار درهم بسعر السهم 10.2 درهم.

ومع نهاية الجلسة تعامل المستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أسهم 34 شركة مدرجة، حيث شهدت أسعار 8 أسهم ارتفاعاً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 17 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق. أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد نجح في التماسك أمام ضغوط البيع التي طالت عدداً من الأسهم وفي مقدمتها سهمي «إعمار» و«ارابتك» لينهي الجلسة على تراجع بلغت نسبته 0.21% عند مستوي 3591 نقطة، بعدما تأمل المستثمرون على أكثر من 245 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 398 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3751 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.