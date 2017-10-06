ليدي غاغا: صحتي في تحسن

ترجمة: عزة يوسف

نشرت ليدي غاغا أحدث أخبار حالتها الصحية على صفحتها على «تويتر»، كاشفة عن أنها تتحسن وأنها الآن في فترة النقاهة.

وكانت غاغا أجلت مؤخرًا جولتها الغنائية عقب معاناتها من تداعيات مرضها بآلام مزمنة وإيداعها المشفى.

وفي فيلمها الوثائقي الجديد «Gaga: Five Foot Two»، تحدثت عن صراعها مع متلازمة الألم العضلي الليفي، وهي حالة تسبب ألما منتشرا في العضلات، والتعب، والنعاس، وفقدان ذاكرة مؤقتاً، وتقلبات الحالة المزاجية.

وتحدثت عبر موقع «إنستغرام» عن حالتها لتخبر معجبيها عن عدم إمكانية مواصلة جولتها إلى أن تتعافى، ولكنها ستعود بشكل أقوى لأنها تشعر بأنها تصبح أفضل يوما بعد آخر.

ووفق موقع «Digital Spy»، قالت غاغا في رسالة طويلة ومؤثرة لمعجبيها: «كنت دائماً صريحة بشأن مشكلاتي الصحية البدنية والنفسية. إنني أتوق شوقًا إلى القيام بجولات قريبًا، ولكني الآن بحاجة إلى البقاء مع أطبائي حتى أسترد قوتي وأقدم حفلاتي لكم جميعًا على مدار الستين عامًا التالية أو أكثر. أحبكم كثيراً».